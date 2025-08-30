사진= SBS '트라이'

사진= SBS '트라이'

지난 2022년 5살 연하 뷰티 브랜드 CEO 차혜영과 결혼한 배우 윤계상이 출연한 드라마 SBS '트라이:우리는 기적이 된다'에서 김요한과 함께 뛰어난 연기력을 뽐내 자체 최고 시청률을 경신했다.'트라이: 우리는 기적이 된다'에서 중증 근무력증으로 인해 감독 자리를 비웠던 윤계상이 럭비부의 전국체전 결승전에 등장해 전율을 선사했다.지난 29일 방송된 SBS 금토드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다’(연출 장영석/극본 임진아)' 11화는 한양체고 럭비부가 15년 만에 전국체전 결승전에 진출하며 치열했던 성장 서사의 정점을 찍어 감동을 안겼다. 특히 중증 근무력증으로 한양체고 럭비부 감독 사퇴 위기에 놓였던 주가람(윤계상 분)이 결승 경기 직전 경기장에 직접 등판하는 모습이 엔딩을 장식해 짜릿한 전율과 뭉클함을 선사했다. 이에 '트라이'는 최고 시청률 7.3%, 수도권 6.2%로 동시간대 1위를 차지하며 6주 연속 주간 및 금요 드라마 1위 왕좌를 수성하는 기염을 토했다.(닐슨 코리아)이날 방송은 주가람이 자신의 감독직 사퇴를 두고 벌어진 교무회의에서 쓰러져 응급실에 실려가는 모습으로 시작돼 긴장감을 높였다. 주가람은 전국체전을 위해 끝까지 수술을 미루고자 했지만 주가람의 몸 상태는 이미 심각한 수준이었다. 교감 성종만(김민상 분)과 부교육감 나규원(장혁진 분), 사격부 감독 전낙균(이성욱 분)은 이 기회에 가람을 사퇴시키기 위해 움직였다.주가람은 자신 없이 전국체전을 뛰어야 한다는 사실에 걱정하는 럭비부에게 "감독은 지켜보는 거다"며 "선수들이 해내는 거고 지금부터는 7명의 마음을 딱 모아서 한 팀이 되고 팀 보다 위대한 감독은 없다"고 믿음을 줬다. 특히 주가람은 주장으로서의 부담감을 털어놓는 윤성준(김요한 분)을 향해 "네가 3년간 매일 해 왔던 노력들은 그대로 쌓여 있다"며 "그 시간들을 믿어 보라 그게 안되면 팀을 믿고 근데 나는 윤성준을 믿으려고"라는 진심 어린 조언을 건네 감동을 선사했다.교감 성종만이 윤성준에게 주가람을 대체할 새 감독을 고르라고 압박을 가했지만 윤성준과 럭비부는 "어차피 마지막 경기일 거라면 감독님이랑 같이 뛰고 싶다"며 전국체전 보이콧이라는 최후의 보루를 택했다. 교장 강정효(길해연 분)는 성종만이 더는 럭비부를 건드리지 않게 하기 위해 불명예 사퇴로 성종만에게 교장직을 넘기는 방법을 택했다. 강정효는 "성적보다 성장을 할 수 있는 체고를 만들고 싶었다"며 "그걸 위해 내 몫을 기꺼이 내놓는 것"이라며 성종만에게 일침을 가하는 참된 교장의 모습으로 뭉클함을 전했다. 강정효의 도움으로 럭비부는 주가람을 감독으로 남겨둔 채 전국체전을 나갈 수 있게 됐다.사격부의 전국체전 대표 선발전에서 서우진(박정연 분)이 1위를 차지해 통쾌함을 선사했다. 사격부 플레잉 코치 배이지(임세미 분)의 도움으로 서우진이 부상을 극복하고 재활에 성공한 것. 배이지는 선수를 메달 기계 취급하는 전낙균에게 "선수는 경기를 포기하지 않고 지도자는 선수를 포기하지 않는다"고 일갈하며 진정한 코치와 선수의 가치를 일깨워 통쾌한 한 방을 날렸다. 사격부 나설현(성지영 분)은 아빠 니규원의 승부조작 행위를 알게 되자 자신의 패배를 인정하고 서우진에게 축하와 함께 화해의 손을 건네는 올곧은 스포츠맨십을 보여 진한 울림을 전했다.주가람은 투병 중에도 윤성준과 함께 전술을 분석하며 최선을 다해 전국체전을 준비했다. 특히 전국체전 출정식에서 공개된 응원영상에서 럭비부 선배로 가람이 등장했다. 주가람은 럭비부원의 이름을 하나하나 부르며 "우리는 16팀 중에 가장 최선을 다했다"며 "많이 넘어져 본 사람만이 다시 일어서는 법을 배운다는 걸 너희는 이미 알고 있다"며 마지막 응원을 더했고 이어 "우리 결승전에서 꼭 만나자"라는 약속을 전해 눈시울을 적셨다. 럭비부는 주가람의 진심 어린 응원에 결승을 향한 굳은 결의를 다졌다.이어 전국체전에서 혼신의 힘을 다하는 한양체고 럭비부의 치열한 경기 모습들과 수술을 받는 주가람의 모습이 교차돼 가슴을 먹먹하게 했다. 럭비부는 가람의 사진이 붙은 럭비공과 함께 하며 그 어느 때보다 굳건한 팀워크를 발휘했고 마침내 15년 만에 결승에 진출하는 짜릿한 쾌거를 이뤄냈다. 결승전 당일 주가람을 기다리는 럭비부에게 주가람이 보낸 전술 노트만 배달됐다. 결국 럭비부는 주가람 없이 결승전 필드를 밟았다.경기 시작 직전 뜨거운 환호와 함께 주가람이 당당히 경기장으로 입성해 짜릿한 전율을 안겼다. 화려하게 등장한 가람은 자신을 보자마자 눈물을 글썽이는 럭비부를 향해 "내가 결승에서 만나자고 했잖아"라며 환한 미소를 지어 보는 이들의 마음까지 벅차오르게 했다. 이어진 에필로그에서는 주가람이 한양체고 전술집에 남긴 럭비부원 한 명 한 명을 위한 메시지와 '우리는 기적이 된다'라는 문구를 바라보는 모습이 담겼고 진정한 감독으로 거듭난 가람의 뜨거운 진심이 시청자들을 울컥하게 했다.이제 단 한 화 만을 남겨둔 '트라이'의 한양체고 럭비부는 돌아온 가람과 함께 '전국체전 우승'이라는 기적의 승부를 이뤄낼 수 있을지 마지막까지 심장을 두근거리게 하는 한양체고 청춘들의 가슴 짜릿한 서사에 대한 궁금증이 최고조로 치솟는다.SBS 금토드라마 '트라이'는 예측불허 괴짜감독 주가람과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마로 30일 밤 9시 50분 최종화가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr