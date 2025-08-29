사진=한유라 SNS

사진=한유라 SNS

사진=한유라 SNS

방송인 정형돈의 근황이 공개됐다.정형돈의 아내 한유라는 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "사진 찍는 중"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정형돈·한유라 부부의 두 딸이 나란히 서서 추억을 남기고 있는 모습. 훌쩍 성장해 긴 다리를 과시하고 있어 눈길을 끌었다. 특히 우측 구석에 정형돈의 얼굴이 포착됐는데, 정형돈은 두 손 가득 짐을 든 채 넋이 나간 듯한 표정을 짓고 있었다. 이에 한유라는 "여보 지쳤어?"라고 물어 보는 이들의 웃음을 자아냈다.한편 정형돈은 지난 2009년 방송 작가 한유라와 결혼, 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 현재 한유라와 두 딸은 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국에서 방송 활동을 하며 기러기 아빠로 생활하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr