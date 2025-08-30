/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

'놀면 뭐하니'에서 시청자들이 뽑은 다시 듣고 싶은 80년대 명곡들이 공개된다. 앞서 지난주 '놀면 뭐하니'는 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 6.0%를 기록했다.MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’(연출 김진용 이주원 안지선 이도은 방성수/작가 노민선)가 심상치 않은 기세를 이어가고 있다.8월 30일 방송에서는 그 열기를 이어가 ‘80s 서울가요제’의 15인 참가자들(딘딘, 랄랄, 리즈(아이브), 박명수, 박영규, 솔라(마마무), 우즈, 윤도현, 이용진, 이적, 이준영, 정성화, 최유리, 최정훈(잔나비), 하동균)이 80년대 명곡들로 하나가 되는 모습이 그려진다. 시청자들이 뽑은 80년대 노래 중 다시 듣고 싶은 곡 1위에서 5위가 발표되면서, 큰 형님 박영규부터 막내 리즈까지 노래로 하나가 된다.그 가운데 유재석은 청소년 시기 가슴을 설레게 했던 곡이 나오자 “누나! 너무 좋아해요”라고 외치며 떼창을 유도해 웃음을 자아낸다. ‘80s 서울가요제’가 캐낸 보석 최유리가 “이 곡을 꼭 불러보고 싶었다”라면서 감성 보컬로 모두의 가슴을 촉촉하게 만들고, 유재석은 “레코드 계약하자”라고 흡족해해 과연 어떤 곡일지 관심이 집중된다.80년대 감성에 취한 참가자들은 1위에서 5위까지 곡들이 공개될 때마다 “나도 불러보고 싶다”라고 즉흥적으로 나선다. 최정훈, 정성화, 하동균, 우즈 사이에 앉은 박명수는 자신만 빼고 그룹이 결성되자 “왜 나만 빼!”라고 발끈한다. 이를 지켜보던 박명수의 단 하나의 편이 등장하고, 박명수를 지지해 모두를 폭소케 한다.8월 30일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr