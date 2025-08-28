가수 소수빈/사진 = 뮤직팜

가수 소수빈이 8개월 만의 새 싱글 앨범으로 돌아온다.소수빈의 새 싱글 ‘언젠가는 다시 마주치게 되는 것들’이 오늘 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.지난 25일 소수빈의 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범의 콘셉트 포토가 공개됐다. 푸르른 하늘 배경과 함께 푸른색 스트라이프 셔츠를 착용한 소수빈의 모습이 어우러지며 청량하고 맑은 이미지를 연출했다.앞서 지난 21일에는 무빙 포스터를 공개하며 관심을 모았다. 앨범 제목과 발매일을 휠 차트 형식의 반복 영상으로 담아내 시선을 끌었다. 이번 싱글은 비주얼 콘텐츠 단계부터 감성적인 무드를 예고하며, 한층 성숙해진 음악적 서사를 담아낼 것으로 기대된다.또한 소수빈은 신곡 발표와 더불어 오는 9월 5일부터 29일까지 총 4주간 12회 서울 마포구 벨로주 홍대에서 소극장 공연 ‘소소’를 개최한다. 티켓은 오픈과 동시에 전석 매진을 기록했으며, 신곡 무대와 다채로운 세트리스트를 선보일 예정이다.소수빈은 감미로운 음색의 보컬은 물론 작사, 작곡까지 소화하는 올라운더 싱어송라이터로, '싱어게인3’에서 준우승을 차지하며 음악성을 인정받았다. 지난해 12월 발매한 EP ‘사랑의 소동’으로 많은 음악 팬들의 사랑을 받았다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr