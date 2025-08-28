[종합] 신지♥문원 상견례 박차고 나갔다…빽가 "심신 놀라, 화장실 가기 불편해져" ('라스')

코요태 빽가가 신지, 문원의 상견례 영상에서 돌연 화장실에 간 이유에 대해 밝혔다.지난 27일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 김응수, 김동완, 빽가, 김호영이 게스트로 출연했다.이날 빽가는 요즘 화장실에 가는 게 불편해졌다며 “신지, 문원 커플의 상견례 영상이 조회수 600만 뷰가 나왔다. 거기에서 내가 못 견디고 중간에 화장실 간다고 나가는 장면이 있다. 이후로 친구들이 술자리를 하면 ‘너 화장실 안 가냐’고 한다. 술집에서도 모르는 사람들이 ‘빽가 화장실 가는지 보자’하는 느낌이다. 화장실 갈 때 불편하고 민망하다”고 말했다.당시 화장실에 간 이유를 묻자 유세윤은 “마음도 놀랐고 몸도 놀랐을 것”이라고 대신 답했고, 빽가는 “맞다”고 긍정했다.앞서 빽가는 지난 7월 신지의 유튜브 채널을 통해 공개된 신지, 문원과의 상견례 영상에서 신지와 결혼을 앞둔 문원이 딸을 키우고 있는 '돌싱'이라고 고백하자 "화장실 좀 갔다 오겠다"며 자리를 뜬 바 있다.뺵가는 최근 외로움이 많아졌다며 "아시다시미 종민이 형도 결혼하고, 신지도 그렇고 주변에서 저한테 '결혼 안 하냐'고 압박을 많이한다"고 밝혔다. 결혼 계획을 묻자 빽가는 "잘 모르겠다"라고 얼버무렸고, "갈 수도 있고, 안 갈 수도 있는 것 아니냐. 종민이 형이 물어보면 그냥 모르겠다고 대답하라고 했다"고 말했다.이어 "예전에는 멤버들을 보면서 외로움을 못 느꼈는데, 이제 둘 다 결혼을 하니까 갑자기 공허해지더라"고 털어놨다. 그러면서 신혼인 김종민에 대해 "일 끝나면 바로 집으로 간다. 서로 연락도 엄청 한다. 아침 밥도 매일 챙겨먹고 나오더라"고 부러워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr