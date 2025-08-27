이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

그룹 코요태의 빽가가 멤버 신지의 상견례 현장에서 갑작스럽게 자리를 비운 이유를 솔직히 밝혔다.27일 방송된 MBC '라디오스타'에는 'K-아재 흥행 헌터스' 특집으로 김응수, 김동완, 빽가, 김호영이 출연해 입담을 펼쳤다.이날 방송에서 빽가는 "신지와 김종민 형이 연이어 결혼 소식을 알리면서 주변에서 '결혼 안 하냐'는 질문을 많이 받았다. 그때 공허함이 몰려왔다"고 말했다.이어 화제를 모았던 '신지 상견례 영상'에 대한 질문이 나오자 빽가는 "중간에 제가 자리를 비운 영상이 조회수 600만이 넘었다. 제가 못 견디고..."고 운을 뗐다.영상이 공개된 이후로 빽가는 "친구들이 술자리 하면 '화장실 안 가냐'고 묻는다. 술집에서도 모르는 사람들이 '빽가 화장실 가는지 보자' 이러기도 하고, 화장실 갈 때마다 불편하다"고 털어놨다.이를 듣던 MC 김구라는 "정확하게 영상에서 어떤 상황이었냐"고 물었고, 빽가는 대답을 망설였다. 이에 유세윤이 "마음도 놀라고 몸도 놀랐겠죠"고 하자 빽가는 "맞다"고 얘기했다.앞서 신지는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 코요태 멤버들에게 문원을 소개하는 상견례 영상을 공개해 많은 관심을 받은 바 있다. 이 영상에서 예비 신랑 문원은 "결혼을 한 번 했고, 사랑스러운 딸이 한 명 있다. 전처가 키우고 있지만 서로 소통도 하고 아이를 위해 하나하나 신경 쓰려고 노력하고 있다"고 털어놨다. 이를 듣던 멤버 김종민은 놀라운 표정을 감추지 못고, 빽가는 "화장실에 갔다 오겠다"며 자리를 떴다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr