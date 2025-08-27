[공식] '54세 미혼' 이서진, 뉴욕대 출신이라더니 또 일냈다…까칠한 매니저로 변신 ('비서진')

텐아시아 DB

배우 이서진(54)이 스타의 하루를 밀착 수발하는 ‘일일 매니저’로 변신한다. 자신의 이름을 걸고 하는 예능은 '서진이네2' 이후 1년 만이다.오는 10월 초 첫 방송되는 리얼 로드 토크쇼 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’(이하 ‘비서진’)은 정형화된 토크쇼에서 벗어나 현장에서 스타를 리얼 케어하며 진행되는 밀착 수발 로드쇼다. ‘까칠한 수발러’ 이서진과 김광규가 스타들을 무장해제시키고, 매니저가 아니면 절대 볼 수 없는 스타들의 민낯을 엿볼 예정이다. 제작진은 “관찰과 케어, 은밀한 대화를 넘나드는 새로운 예능을 선보일 것”이라고 전했다.스타들의 스케줄을 전담할 ‘비서진’으로는 예능 베테랑 이서진과 김광규가 출격한다. 두 사람은 각기 다른 방식의 ‘수발력’을 발휘하며 스타의 하루를 함께하고, 세심한 케어와 예측불가 토크로 웃음을 책임질 전망이다.연예계 대표 ‘멀티 비서’ 이서진은 뉴욕대학교 경영학 전공, 자산운용사 본부장 역임, 수상레저 조정면허 보유 등 화려한 이력에 더해 26년 차 배우의 섬세한 공감 능력까지 겸비했다. 이서진은 여행 예능을 통해 이미 ‘수발 장인’으로 인정받은 만큼, 이번 ‘비서진’에서 보여줄 디테일한 케어에 벌써부터 이목이 쏠린다.이서진과 호흡을 맞추는 김광규는 나이트클럽 웨이터, 영업사원, 택시기사 등 다양한 직업을 경험한 현장형 캐릭터다. 특유의 친근하고 유쾌한 에너지를 무기로 어디서든 든든한 ‘프로 운전 비서’의 면모를 뽐낼 것으로 기대된다.첫 게스트로는 2025년 가장 핫한 예능인으로 떠오른 이수지가 출연을 확정했다. 공구 인플루언서부터 대치동 학부모, 래퍼 햄부기까지 다채로운 콘셉트를 소화하며 종횡무진 활약 중인 이수지가 ‘비서진’을 통해 어떤 새로운 매력을 드러낼지 궁금증이 증폭된다.‘비서진’은 오는 10월 초 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr