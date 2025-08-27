사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 27기의 최종 선택에 3MC 데프콘, 이이경, 송해나가 경악하는 모습을 보인다.27일 방송되는 SBS Plus와 ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 마지막 날까지 대혼돈 로맨스로 요동치는 솔로나라 27번지의 모습이 그려진다.27기 솔로남들은 최종 선택을 앞두고 마지막으로 자신의 진심을 표현하는 시간을 가진다. 그동안 현숙을 향해 직진했던 영식은 정성을 담은 깜짝선물을 준비하고, 현숙은 영식의 진심을 확인한 뒤 울컥한다. 한동안 말을 잇지 못하고 눈물만 흘리던 현숙은 "왜 그런지 모르겠는데 감정이 그냥 북받쳤다. 씩씩한 척하고 쿨한 척했는데"라며 속내를 드러낸다. 영식은 그런 현숙의 모습에 "내가 준비했던 게 헛되지 않았구나"라며 뿌듯해한다.그런가 하면 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 놀라게 한 이벤트의 주인공도 등장한다. 한 솔로남이 진심을 꽉꽉 눌러 담은 깜짝 이벤트를 준비하자 데프콘은 "이거는 웬만한 남자들 안 한다"라며 놀라는 모습을 보인다. 심지어 이 솔로남은 의문의 선물을 하나 더 건네고, 이에 감동받은 솔로녀는 결국 눈물을 쏟는다. 송해나는 "뭐야! 이 여운 뭐냐고"라고 반응한다.눈물 파티가 여기저기서 속출하는 가운데, 충격적인 27기의 최종 선택이 공개된다. "평생 단짝 만나러 왔다", "좋은 연인 찾아간다"는 솔로남녀의 마지막 멘트에도 3MC는 반전 결과를 확인하자 깜짝 놀라는 모습을 보인다. 이이경은 "오 마이 갓! 너무 놀랐다"라며 그대로 뒤로 넘어가기까지 한다고.27기의 최종 선택은 이날 오후 10시 30분에 방송되는 '나는 솔로'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr