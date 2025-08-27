'국민 성우' 김기현 ♥아내, 유명인 남편 둔 고충 있었다…"어디서도 못 벗어나"('퍼라')

사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

'국민 성우' 김기현의 아내가 유명인 남편을 둔 고충을 토로했다.27일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 '국민 성우' 김기현이 80세에도 철저하게 관리 중인 일상을 공개했다.아내와 함께 '퍼펙트 라이프'를 찾은 김기현은 '은하철도 999'의 차장, '머털도사'의 왕질악 도사, '제5공화국' 장태환 역까지 추억의 캐릭터 대사를 그때 그 시절 목소리로 재현해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 패널 이성미는 함께 나온 김기현 아내에게 "좋으시겠다. 매일 다른 남편과 사는 기분이라 신선하지 않냐?"고 물었다. 아내는 "집에서는 평범한 남편이다. 다만 부부싸움 후 집 밖에 나가면 라디오마다 남편 목소리가 흘러나왔다"면서 "어디서도 벗어날 수 없는(?) 처지"라며 성우 아내의 뜻밖에 고충(?)을 털어놓았다.김기현은 "은퇴 후 할 일이 없을 때를 대비해 유튜브 채널을 개설해 오디오 영상을 올리고 있다"며 근황을 전했다. 아내가 테이블에 컵을 내려놓다가 소리가 나거나 냉장고 열 때 문에 달린 종에서 소리가 날 때면 안절부절못하는 모습을 보였다. 김기현은 녹음 중이던 방에서 "좀 조용히 하세요. 사모님 참... NG 나서 다시 해야 한다"고 불평했다. 이를 본 신승환이 "마이크 세팅까지 다 돼 있는 '1인 부스'가 있다"며 부부를 위한 해결책을 제시했다.김기현 부부는 집에서 함께 '홈 트레이닝'하며 건강 관리했다. 김기현은 7kg 아령을 들고 팔 운동을 하며 "한창 운동할 때는 (팔뚝이) 엄청났다. 이만했었다"며 아내에게 팔뚝을 만져보라며 근육 부심(?)을 드러내 웃음을 자아냈다. 김기현의 근육 자랑에 스튜디오가 술렁이자 MC 오지호와 깜짝 알통 대결까지 진행됐다. MC 현영이 "지호 씨 팔뚝보다 굵다"며 김기현의 팔뚝에 놀라워했다. 대결을 지켜보던 이성미도 "아놀드 슈왈드 제네거 같은 느낌이 있다"며 감탄했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr