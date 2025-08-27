/사진 = 송다은 SNS

'하트시그널2' 출신 인플루언서 송다은(34)이 방탄소년단 지민(29·박지민)과의 열애 정황이 담긴 영상을 직접 공개해 파장이 일고 있다.송다은은 최근 개인 채널을 통해 지민을 위한 깜짝 이벤트 영상을 게재했다. 영상에서 송다은으로 추측되는 인물(이하 송다은)은 현관 문을 열고 엘리베이터 앞에서 누군가를 기다리고 있었고, 엘리베이터가 열리자 등장한 인물은 바로 지민이었다.예상치 못한 송다은의 등장에 놀란 지민은 "앗 깜짝이야! 나 들어오는 거 알았어?"라며 웃음을 터뜨렸고, "아이, 일부러 말 안 하고 온 건데"라며 다정한 모습을 보였다. 이후 송다은과 지민은 함께 집 안으로 들어가는 소리가 들렸다.특히 송다은이 준비한 이 이벤트 장소는 지민이 거주 중인 서울 용산구 한남동 고급 주거단지 '나인원 한남'으로 알려져 더욱 주목을 받았다. 이번 영상 공개로 인해 두 사람의 열애설은 다시 한번 전 세계 팬들의 관심을 끌고 있다.앞서 송다은은 지난 2022년에도 지민과의 교제 및 동거설에 휩싸인 바 있다. 당시 송다은은 지민과의 열애 여부에 대해 "개인적인 부분이라 밝히기 어렵다"는 입장을 유지하면서도, 각종 악플과 억측에 대해선 "허위사실과 관련된 자료를 모두 모아두고 있다"며 강경 대응 의지를 밝힌 바 있다.이와 관련 지민 소속사 빅히트뮤직은 관련 입장을 내지 않고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr