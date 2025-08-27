'46세' 김풍, 본업 의혹 불거졌다…"나도 내가 뭐하는 사람인지 몰라" ('핸썸즈')

사진제공=tvN

김풍이 정체성의 혼란을 호소한다.28일 방송되는 tvN 예능 ‘핸썸가이즈’ 38회에서는 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱과 함께 웹툰 작가 겸 방송인 김풍과 배우 류경수가 게스트로 출격해, 분당 지역의 점메추(점심 메뉴 추천) & 저메추(저녁 메뉴 추천) 원정을 펼친다.이런 가운데 김풍이 본업 논란을 자초해 웃음을 자아낸다. 오프닝 인사를 건네던 김풍이 "저도 제가 뭐하는 사람인지 진짜 모르겠다"면서 자기소개에 어려움을 토로한 것. 이 모습을 지켜보던 김동현과 오상욱은 "나는 만화 작가님으로 안다", "셰프 분 아니냐"라며 조심스레 갑론을박을 펼친다. 답답함을 참지 못한 김동현은 "근데 정확히 뭐 하시는 분이냐"라고 해명을 요구해 폭소를 더한다. 이에 김풍은 "일단 셰프는 한 적이 없다. 저는 그저 '쇼 쿠커'일 뿐"이라고 선언한다.김풍이 '완연한 광기'로 보장된 웃음을 선사하는 와중에 류경수가 '은은한 광기'를 뿜어내며 반전의 재미를 더한다. 평소 맛집 찾아다니는 걸 좋아한다고 밝힌 류경수는 "요새 식당에 키오스크가 있으면 섭섭하다"는 발언으로 아날로그적인 매력을 발산하기 시작한다.류경수는 인도 음식 맛집에서 탄두리 치킨 먹방을 펼치던 중, 태국 음식을 선택한 탓에 식사 권한이 없어 군침만 삼키던 김풍에게 치킨을 슬며시 건네더니 "아, 구경 한 번 하시라고요"라며 치킨을 태연하게 회수해 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.'핸썸즈' 38회 분당 편은 이날 오후 8시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr