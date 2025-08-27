김동완, ♥서윤아와 끝낸지 1년 만에…"결혼 준비중, 결혼식은 NO" ('라스')

지난해 서윤아와 '신랑수업'에서 핑크빛 로맨스를 보였던 김동완이 자신은 47년째 결혼을 준비 중인데도 “결혼식은 하지 않겠다”고 고백한다.27일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 배우 김응수, 그룹 신화의 김동완, 코요태의 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연하는 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집으로 꾸며진다.‘라스’에서 김동완은 1인 기획사를 운영하게 된 사연을 털어놓는다. 그 과정에서 자신을 영입하려던 회사들이 줄줄이 파산했다는 ‘짠 내 폭탄 고백’으로 웃픈 사연을 전한다.드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해!’로 시청률 약 20%를 기록, 특히 ‘오징어 게임’을 제친 특별한 분야가 있다는 사실도 공개한다. 당시 자신이 극 중 캐릭터를 너무 잘 소화해 빗발친 시청자의 원성까지 회상하며 폭소를 유발한다.연기에 대한 열정을 숨기지 않는 김동완은 '줌바댄스 메소드 연기'에 도전한 에피소드도 밝힌다. ‘독수리 5형제를 부탁해!’에서 줌바 댄스 강사 역할을 맡은 그는 극 중 역할에 몰입하기 위해 줌바댄스 학원에 다녔다는 후일담을 전하며 스튜디오에서도 현란한 춤사위로 직접 줌바 댄스 시범을 선보이며 현장을 초토화한다.김동완은 이민우의 깜짝 결혼 소식을 들은 본인의 솔직한 소감을 들려준다. 이어 본인은 47년째 결혼을 준비 중이지만 “결혼식은 하지 않겠다”는 파격 고백으로 스튜디오를 술렁이게 한다. 김동완은 자신만의 결혼관을 솔직하게 밝히며, 이것만큼은 포기할 수 없다는 그만의 결혼 조건들을 속속들이 밝힐 예정이다.국내 최장수 아이돌 그룹 신화의 한 축이었던 만큼, SM 시절의 뒷이야기도 빠지지 않는다. 김동완은 SM 창립자 이수만과의 단독 면담 일화를 소환해 “50분 동안 자리에 앉아 있었지만, 49분은 듣고 1분만 발언했다”라고 털어놓는다. 이어 “그 1분이 내 인생에서 가장 짧고 긴 순간”이었다는 소회를 덧붙여 웃음을 자아낸다.한편, 김동완은 지난해 9월 채널A ‘신랑수업’을 통해 배우 서윤아와 방송용 연애였다는 의혹이 불거졌다. 그해 7월 말 방송 이후 한달 넘게 ‘신랑수업’에 출연하지 않는 상황 속, 서윤아가 한 유튜브 채널에 출연해 “한 번 촬영하고 말 수도 있었다. 기약 없이 한 거다. 정해 놓고 한 거는 아니다”라고 해 ‘신랑수업’에서 하차한 것 아니냐는 반응이 일었다.그러나 당시 ‘신랑수업’ 측은 김동완의 바쁜 스케줄로 인한 방학 기간으로, 두 사람의 로맨스는 잠시 쉬어가는 것일 뿐이라고 전한 바 있다. 그러나 이후 두 사람은 서로에 대한 언급은 물론 1년 넘게 '신랑수업'에 출연하지 않으며 자연스레 하차 수순을 밟았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr