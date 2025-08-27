/ 사진=텐아시아DB

지난해 백미를 끊은 지 7년째라고 밝힌 배우 진서연이 NO.1 제품을 선정했다. 앞서 진서연은 40일 동안 28kg 감량에 성공한 바 있다.26일 방송된 ENA ‘진서연의 NO’ 1회에서는 MC로 첫 도전한 배우 진서연이 ‘뷰린이’ 방민아와 ‘글로벌 톱 모델’ 신현지와 함께 협찬과 광고 없이 과학적인 분석과 깐깐한 필터링을 통해 단 하나의 제품 NO.1 제품을 선정했다. 진서연은 “노화는 숙명이지만 속도를 조절하는 건 습관이다. 피부 건강을 위해서 새로운 옵션을 제안한다”라며 ‘저속노화 핫템’이 등장할 것을 예고했다.'콜라겐 마스크' 검증을 앞두고 피부과 전문의 이지수는 “콜라겐도 다양한 성분이 있다. 콜라겐, 콜라겐 수, 콜라겐 추출물…”이라고 다양한 이름의 성분들을 소개하며 ‘저분자 콜라겐 마스크 고르는 팁’을 선사했다. 하지만 전문용어의 등장에 진서연은 “용어가 어려워 나는 들어도 모르겠다. ‘진서연의 NO’만의 깐깐한 기준으로 단 하나의 콜라겐 마스크를 책임지고 찾아드리겠다”라고 선언했다.검증의 기준은 유해 성분이 없으면서 주름 개선 기능성을 인정 받은 제품이었고, 검증을 거칠 27종의 콜라겐 마스크가 공개됐다. ‘진서연의 NO’를 찾아온 개그우먼 김지유는 “내가 쓰는 제품이다”라며 반가워하기도 했고, 다양한 키워드를 가진 콜라겐 마스크들을 신기해했다. 총 27인의 시험 대상자가 팩을 사용한 뒤 ‘볼 리프팅 개선도’ 확인을 통해 제품력을 검증했다. 그중 TOP5에는 배우 노정의의 애정템부터 갓성비 제품, 최고가 제품까지 다양하게 이름을 올렸다.진서연X방민아X신현지는 제품을 만들고 기획한 사람들을 초대해 낱낱이 정보를 파헤치는 ‘노 필터’ 인터뷰 진행은 물론, 직접 체험도 해보며 깐깐한 리뷰를 전했다. 진서연은 “느낌이 한치회 같다. 단단하고 쫀쫀하다”며 마스크에 대한 찰떡 표현으로 모두의 공감을 자아내기도 했다. 깐깐한 검증 후 최종 1위는 신현지가 실제 사용하고 있는 찐 애정템이 이름을 올렸다. 진서연은 “NO.1 콜라겐 마스크 하나로 5살 느리게 가세요”라며 ‘저속 노화’를 응원했다.또 ‘진서연의 NO’에서는 ‘내돈내산’으로 준비한 크림 미스트 총 16개를 선보였다. 이번 역시 유해 논란 성분 포함 여부, 분사력을 따지는 안개 분사 여부로 검증에 나섰다. ‘보습 유지력’ 테스트 끝에 TOP5 제품은 최소 80% 이상의 보습 유지율을 보였다. 진서연은 “미스트 안 뿌리면 안 되겠다”며 생각보다 높은 보습 유지율에 놀랐다. 1위는 무려 98.27%의 보습력을 지닌, 진서연과 신현지의 찐 애정템이 등극하며 첫 회 ‘NO.1’ 영광의 자리를 차지했다.ENA 신개념 뷰티&건강 프로그램 ‘진서연의 NO’는 매주 화요일 밤 11시 20분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr