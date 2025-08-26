도경완-장윤정 부부/사진 = 텐아시아 사진DB

방송인 도경완이 KBS 아나운서 후배 김진웅의 이른바 '서브' 논란을 종결하기 위해 나섰다.도경완은 26일 "저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모릅니다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있습니다"고 운을 뗐다.이어 "김진웅 후배에게 사과 문자 받았습니다"며 "이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처 받는 일은 없었으면 합니다"고 묵직하게 말했다.앞서 김진웅은 지난 24일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 결혼 상담을 받던 중 엄지인 아나운서는 아나운서 중 결혼을 잘 한 사람으로 가수 장윤정과 결혼한 도경완을 꼽았다. 이를 들은 김진웅은 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.예능 촬영 중이었다는 것을 고려할 때 김진웅이 재미와 웃음을 위해 이같은 언행을 했다는 해석도 나오지만, 표현 수위가 지나쳤다는 지적이 쏟아졌다. '서브'라는 표현이 불쾌감을 자아냈다는 것이다.이에 장윤정은 공개적으로 불편한 심정을 드러냈다. 그는 해당 기사를 자신의 SNS에 공유하며 "친분도 없는데 허허. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난이 될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"라고 적었다.장윤정이 등판하자 김진웅은 서둘러 사과에 나섰다. 김진웅은 25일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 "경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 죄송하다. 시청자와 팬분들께도 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다. 그는 "특히 도경완 선배님은 지역 근무 시절에도 후배들을 따뜻하게 챙겨주신 분인데 제가 큰 폐를 끼쳤다"며 "다시는 같은 실수를 반복하지 않겠다"고 자책했다.이후 이날 장윤정은 "모르는 번호로부터 문자가 왔다. 번호를 수소문해 사과의 뜻을 전해왔다"며 직접 사과를 받았다고 밝혔다. 이어 "사과를 해왔다면 그 마음을 받아야 한다고 생각한다"며 김진웅의 사과를 수용했다.안녕하세요 도경완입니다.저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모릅니다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있습니다.김진웅 후배에게 사과 문자 받았습니다. 이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처 받는 일은 없었으면 합니다.저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠습니다. 행복하세요.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr