사진 제공=FNC엔터테인먼트

FNC엔터테인먼트 신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 데뷔 기대감을 한층 더 고조시켰다.소속사 FNC는 25일 공식 SNS 채널을 통해 10년 만에 선보이는 신인 보이 밴드 AxMxP의 'AMP ON' 모션 영상을 공개했다.앞서 팀 로고 모션을 공개하며 데뷔 신호탄을 쏘아 올린 AxMxP는 이번 'AMP ON' 모션 영상에서 앰프가 켜지는 순간을 담아내며, 그룹의 시작과 정체성을 선명히 드러냈다.AxMxP는 보컬 하유준, 기타리스트 김신, 드러머 크루, 베이시스트 주환으로 구성된 4인조 보이밴드다. 팀명 AxMxP는 Amplify Music Power의 약어로, 음악의 힘을 극대화하고 음악으로 세상을 흔드는 에너지를 보여주겠다는 포부를 담고 있다. 또한 악기의 소리를 증폭하는 장치인 AMP(앰프)가 밴드 사운드를 구현하는 데 절대 빠질 수 없는 장치인 만큼, 팀명에 이를 전면적으로 반영해 밴드로서의 정체성을 강조했다.특히 AxMxP는 하유준이 주인공으로 활약한 SBS 드라마 '사계의 봄' OST 주자로 참여했을 뿐만 아니라, 소속사 패밀리 콘서트와 대형 페스티벌 무대를 통해 준비된 신인으로서의 존재감을 드러낸 바 있다.이 가운데 AxMxP는 완성도 높은 티징 콘텐츠를 연달아 선보이며 기대감을 끌어올리고 있다. 팀 로고 모션을 시작으로, 네 멤버의 개성과 매력을 담은 'I AM P' 소개 영상과 'AMP ON' 모션 공개까지 이어지며 앞으로 공개될 다양한 콘텐츠에 대한 궁금증이 커지고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr