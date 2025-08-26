/사진 = 어비스컴퍼니

가수 선미가 ‘콘셉트 장인’답게 강렬하고 독보적인 비주얼을 담은 티저를 공개하며 본격적인 컴백을 알렸다.선미는 공식 유튜브 채널 및 SNS 등을 통해 새 디지털 싱글 ‘BLUE!’(블루!) 뮤직비디오 티저를 25일 공개했다.공개된 영상은 ‘애인이 바퀴벌레가 된다면 어떻게 할거야?’라는 의미심장한 질문과 함께 시작된다. 이어 강렬한 금빛 단발 헤어, 퇴폐적 분위기의 스모키 메이크업, 세련된 레드 톤의 패션 등 압도적 스타일링으로 포인트를 준 선미가 나타나 시선을 사로잡는다.또 옥탑에서 베이스를 메고 있는 모습에서는 시크하고 펑키한 매력까지 느껴져 절로 감탄을 자아내게 한다. 앞서 공개된 컴백 트레일러 영상에서 선미가 화려한 베이스 퍼포먼스를 선사해 기대감을 높였던 만큼, 앞으로 보여줄 무대에 대한 관심도 최고조에 달하고 있다.뿐만 아니라 짧지만 중독적인 멜로디가 함께 깜짝 사다리를 타고 올라가는 '기묘한 형상'이 등장해 호기심을 끌어 올렸다. 선미가 신곡 ‘BLUE! (블루!)’를 통해 어떤 메시지를 전달할지 추측하는 팬들의 반응이 벌써부터 폭발적으로 이어지고 있다.특히 이번 티저에는 신곡 ‘BLUE! (블루!)’의 음원 일부가 베일을 벗으면서 완곡에 대한 기대감을 키우고 있다.26일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr