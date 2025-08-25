붐/ 사진=텐아시아 DB

'푹 쉬면 다행이야' 붐과 '어흥파이브' 멤버들이 '돔 4대천왕' 잡기에 도전한다.25일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야’(이하 '푹다행’) 62회에서는 붐이 연예계 소문난 흥부자 양세형, 김희재, 파트리샤, 제로베이스원(ZEROBASEONE / 이하 제베원) 박건욱과 함께 '어흥파이브'를 결성한다. 스튜디오에는 '안CEO' 안정환, 이은지, 유희관, 장예은이 출연해 이들의 흥 넘치는 무인도 운영기를 지켜볼 예정이다.이날 붐과 멤버들은 감성돔, 참돔, 돌돔, 그리고 낚시꾼들이 가장 잡고 싶어하는 귀한 돔까지, '돔 4대천왕'을 모두 잡는 것을 목표로 조업에 나선다. 하지만 돔은 좀처럼 모습을 드러내지 않아 모두의 애간장을 태운다. 붐은 "긴급 상황"이라 말하며 긴장감을 고조시킨다.그럼에도 김희재는 흥을 주체하지 못하고 조업 배 위에서 즉석 콘서트를 펼쳐 분위기를 반전시킨다. 김희재가 흥을 끌어 올리자, 멤버들도 다시 힘을 내 그물을 끌어 올린다. 과연 긴급 상황에서도 흥을 잃지 않은 '어흥파이브' 멤버들에게 돔이 찾아올지 호기심이 더해진다.조업 후에는 '선상 배마카세'가 이어진다. 이날 셰프는 '배마카세' 전설을 시작한 1대 셰프이자, '안CEO' 안정환의 최애 선장님이 맡는다. 거침없이 요리를 하는 선장님의 '테토남' 매력에 '어흥파이브' 모두가 빠져든다. 선장님의 새참을 맛본 김희재는 "태어나서 지금까지 먹어본 이 요리 중 최고"라며 감탄하고, 박건욱 역시 찬사를 보낸다고 전해져 기대감을 높인다.MBC '푹 쉬면 다행이야'는 이날 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr