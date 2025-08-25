사진=텐아시아DB

공명이 '고백의 역사'가 풋풋하고 사랑스러운 작품이라고 자랑했다.25일 서울 마포동 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 영화 '고백의 역사' 제작보고회가 열렸다. 남궁선 감독과 배우 공명, 신은수, 차우민, 윤상현이 참석했다.'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스.공명은 부산에서 서울에서 온 사연 있는 전학생 한윤석 역을 맡았다. 실제로 31살인 공명은 이번 작품에서 고등학생을 연기하게 됐다.그는 “시나리오를 처음 받았을 때 모든 배우들이 말한 것처럼 풋풋하고 귀엽고 사랑스러운 작품이라고 느꼈다. 시청자의 입장에서도 보고 싶었던 장르여서 더 하고 싶었다”라고 밝혔다. 한윤석 캐릭터에 대해서는 “서울에서 부산으로 전학 왔고, 다른 친구들보다 1살 많다. 남모를 사연이 있다. 윤석이가 여리고 감성적인 부분을 많이 갖고 있다”라고 설명했다.남궁선 감독은 공명에 대해 “너무 귀엽지 않나”라며 웃었다. 이어 “우리 영화가 건강하고 맑은 이미지여서 함께 참여하는 배우도 모두 그런 이미지였으면 좋겠다고 생각했다. 공명은 해맑고 바른 이미지를 지닌 배우인데, 시큰둥한 측면도 있다고 봤다. 윤석은 지쳐있기도 하고 툴툴거리기도 한다. 그런 느낌을 찾아볼 수 있겠다고 생각했다. 보기엔 큰 곰돌이젤리처럼 귀엽지만 살짝살짝 보이는 시큰둥함을 살리면 좋겠다 싶었다. 영화에서 여린 소년으로 바로 바뀌는 것을 보고 든든했다”고 칭찬했다. 공명은 “제가 보여줄 수 있는 풋풋함, 사랑스러움, 청춘의 이미지를 잘 보여줄 수 있지 않을까 싶었다”라고 전했다.'고백의 역사'는 오는 29일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr