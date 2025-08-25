/사진 = 뮤직팜

뮤지션 김동률이 2년 만에 팬들과 무대에서 조우한다.김동률은 오는 11월 8일부터 10일, 13일부터 16일까지 총 7일간 7회 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 2025 김동률 콘서트 ‘산책’으로 관객들과 만난다.김동률은 지난 22일 자신의 SNS 계정을 통해 콘서트 포스터를 게시하며 공연 소식을 전했다. 그는 “오래 기다리셨습니다. 11월에 만나요!”라며 공연을 기다려온 팬들의 기대감을 높였다.포스터는 동화같은 일러스트 형태로 제작되었으며, 푸른 호수가 펼쳐진 숲 속 한 가운데에서 피아노를 치는 김동률의 뒷모습이 그려졌다.김동률은 지난 2023년 10월 같은 장소인 KSPO DOME에서 '2023 김동률 콘서트 Melody’라는 타이틀로 6만 관객과 소통했다. 그의 공연은 다채로운 세트리스트는 물론, 음악과 조명의 감각적인 디테일을 연출하며 ‘빛과 소리의 향연’이라는 찬사를 받고 있다.이후 2년 만에 콘서트로 복귀하는 만큼 더욱 탄탄해진 음악과 웅장함으로 감동의 무대를 선사할 것으로 기대된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr