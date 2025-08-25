/사진 = '사장님 귀는 당나귀 귀'

도경완-장윤정 부부/사진 = 텐아시아 사진DB

KBS 아나운서 김진웅이 KBS 직속 선배 아나운서 도경완을 두고 한 발언이 무례했다는 지적을 받으며 논란이 커지고 있다. 일부 시청자들은 하차를 요구하는 청원까지 제기하며 후폭풍이 확산되는 모양새다.김진웅은 지난 24일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 결혼 상담을 받던 중 엄지인 아나운서는 아나운서 중 결혼을 잘 한 사람으로 가수 장윤정과 결혼한 도경완을 꼽았다. 이를 들은 김진웅은 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.예능 촬영 중이었다는 것을 고려할 때 김진웅이 재미와 웃음을 위해 이같은 언행을 했다는 해석도 나오지만, 표현 수위가 지나쳤다는 지적이 쏟아졌다. '서브'라는 표현이 불쾌감을 자아냈다는 것이다.앞서, 일부 예능에서 KBS 아나운서였던 도경완과 '행사의 여왕'으로 불리는 장윤정의 수입 등을 비교하는 등의 이야기가 소재로 쓰인 경우가 있었다. 그러나 이는 장윤정과 도경완의 입에서 직접 나온 이야기라 문제가 되지 않았고, 또 대중들도 자연스럽게 웃을 수 있었다.표현 수위와는 별개로 도경완이 없는 자리에서 그를 두고 이러쿵저러쿵 이야기를 하는 것 자체가 문제가 아니냐는 말이 나왔다. 좋은 이야기였다면 몰랐겠지만, 부정적인 뤼앙스로 쓰였기 때문에 조심했어야 한다는 지적이다. 이런 점에서 도경완을 화제에 올린 엄지인 아나운서도 일부 책임이 있다는 시각도 있다.또, 김진웅과 도경완-장윤정 부부가 다소 선 넘은 농담을 해도 서로 이해할 수 있을 만큼 친분이 있는 관계가 아니란 점 역시 상황을 악화시킨 요소라는 분석이 있다.장윤정은 공개적으로 불편한 심정을 드러냈다. 그는 해당 기사를 자신의 SNS에 공유하며 "친분도 없는데 허허. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난이 될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"라고 적었다.장윤정이 등판하자 김진웅은 서둘러 사과에 나섰다. 김진웅은 25일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 "경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 죄송하다. 시청자와 팬분들께도 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다. 그는 "특히 도경완 선배님은 지역 근무 시절에도 후배들을 따뜻하게 챙겨주신 분인데 제가 큰 폐를 끼쳤다"며 "다시는 같은 실수를 반복하지 않겠다"고 자책했다.이후 이날 장윤정은 "모르는 번호로부터 문자가 왔다. 번호를 수소문해 사과의 뜻을 전해왔다"며 직접 사과를 받았다고 밝혔다. 이어 "사과를 해왔다면 그 마음을 받아야 한다고 생각한다"며 김진웅의 사과를 수용했다.김진웅의 사과에도 불구하고 여론은 좋지 못하다. KBS 시청자 청원 게시판에는 "수신료를 내는 시청자로서 김진웅 아나운서의 발언과 태도에 깊이 실망했다"며 '사장님 귀는 당나귀 귀'의 하차를 비롯해 퇴사를 요구하는 글이 올랐다.김진웅이 경솔하고 섣부른 발언을 한 것에는 대다수가 공감하며 지하고 있다. 다만, 당사자인 장윤정과 도경완에게 용서를 구했고 장윤정 역시 사과를 받아들이며 이 일이 더욱 커지는 것을 원치 않는 모양새다. 김진웅은 이번 일로 인한 비판을 달게 받고, 향후 같은 실수를 반복하지 않기 위해 노력해야 할 것이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr