배우 송하윤에게 학교 폭력을 당했다고 주장한 A씨가 조사를 받기 위해 한국에 입국했다.25일 A씨는 온라인 커뮤니티를 통해 "현재 한국에 체류 중이며, 곧 수사의 협조와 동시에 고소장을 접수할 예정"이라고 밝혔다. A씨는 "송하윤 측에 체면 있게 정리할 수 있는 방법을 제안했으나 송하윤의 법무법인 측은 나의 제안을 무시했다. 또 그 제안을 악의적으로 왜곡하여 내가 허위 사실을 자인하고 공개 사과문을 내야 한다는 식의 요구를 역으로 보내왔다"고 덧붙였다.100억 원대 손해배상 소송을 준비하고 있다고 밝히기도 했다. A씨는 "나는 이 사건으로 인해 입은 직접적·간접적 피해에 대해 총 100억 원 규모의 손해배상 청구를 준비 중이다"라며 "이 사건은 단순한 민사소송을 넘어 조직적이고 반복적인 가해 행위에 대한 징벌적 의미를 포함한 경고의 성격도 갖고 있다. 개인의 복수를 위한 싸움이 아니라, 사법 질서의 회복과 공익 보호를 위한 구조적 대응임을 분명히 한다"고 밝혔다.끝으로 A씨는 "한국에서 미국으로 (다시) 귀국해야 하는 상황에서 이 사건을 끝까지 잘 마무리해 줄 수 있는 체계적이고 전문적인 법적 대응을 하고자 공개 모집을 통해 법무법인을 선임할 예정이다"라고 말했다.송하윤의 학교폭력 의혹은 지난해 4월 JTBC '사건 반장'을 통해 처음 제기됐다. 당시 A씨는 "고교 시절 송하윤을 포함한 동급생 3명으로부터 집단 폭행을 당해 전치 4주 이상의 상해를 입었다"고 주장했다. 송하윤 측은 "사실무근이며 A씨와 일면식도 없다"고 부인했다.이후 1년 5개월 만인 지난달 2일, 송하윤은 A씨를 허위사실 유포 혐의로 고소했다고 밝히며 미국에 거주하고 있는 A씨가 조사에 응하지 않고 있다고 전했다. 그러자 A씨는 곧바로 온라인 커뮤니티를 통해 학교폭력에 당한 것이 맞다고 주장했지만, 송하윤은 A씨를 2차 고소했다.입국 경비와 관련된 논란도 일었다. 송하윤 측 법률대리인 법무법인 지음은 "A씨가 신속히 귀국해 조사받을 수 있도록 경비를 전액 지원할 예정"이라고 밝혔지만, A씨는 "제안을 거절한다. 논점 흐리지 말아달라"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr