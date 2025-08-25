이미지 크게보기 사진 = 쯔양 유튜브 채널 캡처

이미지 크게보기 사진 = 쯔양 유튜브 채널 캡처

유튜버 쯔양이 반려묘 유기 의혹에 직접 입을 열었다.24일 쯔양은 자신의 채널 '쯔양밖정원'에 "해명 영상 최최종본"라는 제목의 영상을 올렸다.공개된 영상에서 쯔양은 제작진이 반려묘 의혹에 대해 묻자 "그렇게 보일 수도 있겠구나"며 충격을 받은 모습을 보였다. 그는 "집을 비울 때 가끔 본가에 맡겼다가 엄마, 아빠가 고양이에 정이 들었다"고 털어놨다.이어 쯔양은 "고양이들이 햇빛 보며 지내는 걸 너무 좋아하고 부모님도 좋아하셔서 다시 데려오기가 미안하다"고 설명했다. 이어 "가족들이 동물을 좋아해서 본집에는 지금 강아지 2마리와 고양이 2마리가 함께 살고 있다"고 덧붙였다.'고양이를 보내고 강아지를 키우는 게 유기가 아니냐'는 지적에 대해서도 쯔양은 솔직한 입장을 전했다. 그는 "지방으로 출장도 가기도 하고, 데려오는 건 내 욕심이 아닌가 싶었다"며 "나는 집순이라 하루 종일 강아지와 붙어 지내고 있다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr