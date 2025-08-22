사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

'편스토랑' 김강우가 사랑꾼 면모를 드러냈다.22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 배우 김강우가 아내 한무영에게 사랑을 표현했다.이날 김강우는 결혼 15주년을 맞이해 직접 아내에게 손편지를 썼다. 김강우의 아내는 배우 한혜진의 큰 언니 한무영으로, 동갑내기 두 사람은 연애 8년 후 결혼해 올해 15주년을 맞이했다.김강우는 "아내와 인생의 반을 같이했다"면서 편지지 2장을 빼곡히 채운 편지 내용을 공개했다. 편지에는 "함께한 23년은 눈부시게 아름다운 시간의 연속이었어요. 앞으로도 항상 행복한 시간의 연속이라 전 믿어요"라는 사랑 고백이 담겨있었다.편지 쓰는 이유에 대해 그는 "말로 하면 쑥스럽고, 진심을 다 전달할 수 없어서"라며 "예전에는 정말 무뚝뚝 말이 없었다. 글로 전달하면 진심 120% 전달된다. 연애할 때는 더 많이 썼다. 1년에 4통이면 최소 100통 이상"이라며 순정남의 면모를 드러냈다.연애 시절 쓴 편지에는 "빨리 성공해서 행복하게 해줄게"라는 문구가 눈길을 끌었다. 또 '사랑하고 사랑하고 사랑하자'는 맹세도 심쿵을 자아냈다. 유부녀인 장신영은 "남의 연애편지에 설렌다"고 말했고, 이정현 또한 공감했다.아내가 공개한 연애편지에 김강우는 "편지를 다 잃어버린 줄 알았다"면서 "아내의 답장 비율은 4분의 1이다. 전에 크리스마스에 카드를 받았는데, 다음에 받은 카드가 똑같더라"며 불쑥 서운한 감정을 내비쳐 폭소케 했다.한편, 김강우는 아내와의 첫 만남에 대해 "25살 때 술집에서 어떤 여자가 걸어오는데 너무 예뻤다. 알고보니 지인이 나한테 소개해주려던 사람이었다. 2002년 12월 7일에 처음 만났다"며 운명적 사랑을 강조했다.데뷔하기 전 무렵부터 교제를 시작한 김강우는 데뷔 후에도 공개 연애를 선택했다. 소속사의 반대에도 연애 사실을 공개한 그는 "내가 공개해 버렸는데 어쩔 거야"라며 사랑 앞에서 직진인 모습을 보였다.김강우는 세 자매의 큰언니인 아내의 상황을 고려해 33세에 프러포즈를 하며 결혼에 골인했다. 그는 "부산에서 영화 찍을 때, 아내를 불러서 '이제 우리 결혼할까?'라고 했다"면서 "닭살 말은 못 한다. 그런 말 하면 아내가 때린다. 발로 찬다. 그렇게 2010년 6월 18일에 결혼했다"고 자랑했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr