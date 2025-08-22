'MC' 지드래곤, 허당 매력 폭발…대성 "사람이 완벽할 수 있나" ('집대성')

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집대성'

그룹 빅뱅의 지드래곤이 MC로 나선 자리에서 의외의 허당 매력을 드러냈다.22일 대성의 채널 '집대성'에는 지드래곤, 태양, 대성의 19주년 파티 현장이 담긴 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 배우 고경표, 가수 CL, 빈스 등 지인들이 초대된 가운데, 지드래곤은 한 명씩 게스트를 소개하는 과정에서 예상보다 오랜 시간이 걸려 웃음을 자아냈다.지드래곤이 진행을 하는 가운데 CL이 "이렇게 하면 너무 오래 걸릴 것 같지 않냐"고 얘기했고, 이에 대성은 "나는 오늘 너무 좋다. 우리 지용이 형이 다 잘 하는 줄 알았는데 구멍이 있었다. 19년 만에 알았다. 사회는 젬병이다"며 웃으며 지드래곤의 인간적인 매력에 대해 재치 있게 말했다지드래곤 역시 "맞아! 가수인데"며 대성의 말에 공감했다. 또한 지드래곤은 빅뱅의 추억이 담긴 물건으로 뮤직비디오에서 사용했던 소품을 챙겨 와 눈길을 끌었다.그는 "나중에 팔아야지"며 농담을 건네기도 해 소탈한 면모를 드러냈다. 음악과 무대에서는 완벽한 스타이지만, MC로서는 허당인 지드래곤의 모습은 팬들에게 새로운 매력으로 다가왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr