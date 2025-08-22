/사진 = 메가메타

'신인 버추얼 아이돌' 아이시아의 4인 4색 티저가 시선을 끌어당겼다.4인조 버추얼 신인 걸그룹 아이시아(IXIA)(청아, 해랑, 루화, 지야)는 멤버들의 개인 3D 티저를 공개하며 첫 번째 디지털 싱글 'Hide & Find'(하이드 앤 파인드)에 대한 궁금증을 한껏 높이고 있다.앞서 공개된 멤버 청아와 해랑에 이어 지난 20일과 21일 루화, 지야의 티저가 추가 공개되며 완성된 4편의 티저는 팬들의 호기심을 자극하기 충분했다.티저 영상은 빛의 구체에서 깨어난 듯한 멤버들이 신비로운 문을 향해 걸어가는 장면을 중심으로 전개된다. 걸음을 옮길 때마다 각 멤버의 상징색이 발자국처럼 빛을 남기는 모습을 다양한 구도와 연출로 담아낸 세계관이 각 멤버들의 정체성과 감성을 표현했고, 여기에 몽환적인 사운드가 어우러지며 신비감을 극대화했다.미소녀 비주얼로 화제를 모은 아이시아는 한층 더 신비감을 자아내는 고퀄리티의 3D 티저로 데뷔를 향한 기대감을 한층 끌어올리는 중이다.아이시아는 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여한 더블 타이틀곡 '꼭꼭 숨어라'와 'Lovi-lovi'가 수록된 첫 번째 싱글 'Hide & Find'를 통해 자신들만의 음악을 리스너들에게 처음 선보일 예정이다.아이시아의 첫 번째 디지털 싱글 'Hide & Find'는 오는 27일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr