MBN '가보자GO(가보자고)'에서 '흥부자' 에일리의 비밀이 밝혀진다.오는 23일 방송되는 MBN '가보자GO' 시즌5 8회 선공개 영상에는 3살 연하 배우 출신 사업가 최시훈과 깜짝 결혼으로 화제를 모은 에일리의 러브 하우스 최초 공개는 물론 남편 최시훈만이 알고 있는 '흥부자' 에일리의 귀여운 매력이 깜짝 공개된다.MC 안정환과 홍현희는 최시훈에게 "에일리의 하이텐션이 가끔 부담스러울 때도 있나?"라고 물었고, 최시훈은 "많다"라고 답했다. 최시훈은 "(에일리의 하이텐션은) 상상 초월이다. 산책하러 갔을 때, 아내가 유명하니까 혹시라도 누가 알아볼까 봐 조심스럽게 다니는데 아내가 티를 낸다. '내가 에일리다' 하고"라고 밝혔고, 에일리는 "그게 아니라 흥이 많은 거다"라고 억울해했다.이를 들은 브라이언은 "외국에서 온 친구들은 흥이 나면 오버 액션이 나온다"며 "나도 음악을 듣다가 그럴 때가 있다"라고 말한 뒤 바로 흥이 오른 듯 노래와 춤을 선보였고, 이에 에일리 역시 함께 춤과 노래를 해 보는 이들에게 웃음을 안겼다.에일리는 "사람들이 보면 관종이다 생각할 거 같다"라며 자기반성을 했지만, 최시훈은 "엄마가 계실 때도 춤을 춘다"라고 말했다. 그러자 에일리는 "어머니 앞에서 빵댕이(엉덩이)를 흔들어 드렸다"라고 전해 에일리를 이해해 준 브라이언까지 경악하게 만들었다.한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로 오는 23일 오후 8시 20분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr