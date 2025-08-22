사진=션 SNS

가수 션이 선행을 알렸다.션은 22일 자신의 인스타그램에 "2025년 8월 15일, 81.5km를 달리고 독립유공자 후손분들에게 감사의 마음을 전하며 집을 지어 드리기 위해서 6번째 815만원을 기부했습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 션은 마라톤으로 발생한 수익금을 독립유공자 후손들을 위해 후원 업체에 전달한 모습. 특히 이번 기부가 벌써 6번째라고 알려 눈길을 끌었다.션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 그는 평소 달리기를 통한 기부로 꾸준한 선행을 이어오고 있으며 정혜영과 결혼한 날짜를 세고 있을 정도로 사랑꾼인 것으로 알려져 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr