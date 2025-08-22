스트레이 키즈 현진/ 사진=조준원 기자 wizard333@
스트레이 키즈 현진/ 사진=조준원 기자 wizard333@
그룹 스트레이 키즈가 새 타이틀곡에 자신감을 보였다.

스트레이 키즈는 22일 서울 영등포구 콘레드 서울에서 정규 4집 'KARMA'(카르마) 발매 기념 기자간담회를 열었다.

월드 투어를 마친 직후 새 정규 앨범으로 돌아온 스트레이 키즈. 창빈은 "월드 투어를 길게 돌면서 정말 큰 사랑을 많이 받았다. 그에 보답하기 위해 그만한 앨범을 가지고 스테이(팬덤명)를 만족시켜야겠다는 마음이 제일 컸다. 그러기에 가장 좋은 게 정규 앨범이다. 스케일감이 있는 앨범에 가장 많은 노력이 들어가고 많은 고민이 들어가지 않나"라고 말했다. 창빈은 "멤버들이 바쁜 와중에도 재미있는 걸 못 참는다. 안 해본 장르를 접하고 새로운 색깔이 떠오르면 만들어 보려는 시도를 계속하게 된다"며 다채로운 곡을 예고했다.

스트레이 키즈는 숨 가쁜 일정 속에서도 도전을 택했다. 방찬은 "저희가 안 해본 장르도 많더라. 쓰리라차와 멤버들과 '우리 이런 느낌 어떨까', '아껴왔던 거 이번에 입어 볼까' 이런 상의를 정말 많이 했다. 음악적으로 새로운 색깔을 보여드리고 싶었고 '세리머니'라는 타이틀곡도 저희가 처음으로 하는 장르"라고 설명했다.
스트레이 키즈 창빈/ 사진=조준원 기자 wizard333@
스트레이 키즈 창빈/ 사진=조준원 기자 wizard333@
스트레이 키즈 방찬/ 사진=조준원 기자 wizard333@
스트레이 키즈 방찬/ 사진=조준원 기자 wizard333@
현진도 자신감을 내비쳤다. 현진은 "딱 월드 투어를 마치고 돌아와서 내는 자축 세레머니 같은 앨범"이라며 "정말 자신 있다. '세레머니'는 처음 듣자마자 '아, 이거는 되는 곡이다'라고 생각헸다. 퍼포먼스 또한 그 곡의 무드에 맞춰 다채롭게 꽉꽉 채워 넣었다. 많은 분들께서 좋아해 주실 거라고 믿는다"고 말했다.

신보 'KARMA'(카르마)는 스트레이 키즈가 약 2년 만에 발매하는 정규 앨범이다. 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한은 이번에도 타이틀곡을 비롯한 11트랙 전곡 작업에 직접 참여했다.

타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)는 강렬한 트랩 EDM과 베일리 펑크 리듬, 강력한 플럭, 파워풀한 비트, 중독성 있는 훅이 어우러진 곡이다. 인내와 노력 끝에 이뤄낸 성공, 그 과정에서 마주한 수많은 역경을 극복해 온 여정을 자축하는 메시지를 담았다.

스트레이 키즈의 네 번째 정규 앨범 'KARMA'는 이날 오후 1시 발매됐다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지