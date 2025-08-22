스트레이 키즈 현진/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 스트레이 키즈가 새 타이틀곡에 자신감을 보였다.스트레이 키즈는 22일 서울 영등포구 콘레드 서울에서 정규 4집 'KARMA'(카르마) 발매 기념 기자간담회를 열었다.월드 투어를 마친 직후 새 정규 앨범으로 돌아온 스트레이 키즈. 창빈은 "월드 투어를 길게 돌면서 정말 큰 사랑을 많이 받았다. 그에 보답하기 위해 그만한 앨범을 가지고 스테이(팬덤명)를 만족시켜야겠다는 마음이 제일 컸다. 그러기에 가장 좋은 게 정규 앨범이다. 스케일감이 있는 앨범에 가장 많은 노력이 들어가고 많은 고민이 들어가지 않나"라고 말했다. 창빈은 "멤버들이 바쁜 와중에도 재미있는 걸 못 참는다. 안 해본 장르를 접하고 새로운 색깔이 떠오르면 만들어 보려는 시도를 계속하게 된다"며 다채로운 곡을 예고했다.스트레이 키즈는 숨 가쁜 일정 속에서도 도전을 택했다. 방찬은 "저희가 안 해본 장르도 많더라. 쓰리라차와 멤버들과 '우리 이런 느낌 어떨까', '아껴왔던 거 이번에 입어 볼까' 이런 상의를 정말 많이 했다. 음악적으로 새로운 색깔을 보여드리고 싶었고 '세리머니'라는 타이틀곡도 저희가 처음으로 하는 장르"라고 설명했다.현진도 자신감을 내비쳤다. 현진은 "딱 월드 투어를 마치고 돌아와서 내는 자축 세레머니 같은 앨범"이라며 "정말 자신 있다. '세레머니'는 처음 듣자마자 '아, 이거는 되는 곡이다'라고 생각헸다. 퍼포먼스 또한 그 곡의 무드에 맞춰 다채롭게 꽉꽉 채워 넣었다. 많은 분들께서 좋아해 주실 거라고 믿는다"고 말했다.신보 'KARMA'(카르마)는 스트레이 키즈가 약 2년 만에 발매하는 정규 앨범이다. 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한은 이번에도 타이틀곡을 비롯한 11트랙 전곡 작업에 직접 참여했다.타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)는 강렬한 트랩 EDM과 베일리 펑크 리듬, 강력한 플럭, 파워풀한 비트, 중독성 있는 훅이 어우러진 곡이다. 인내와 노력 끝에 이뤄낸 성공, 그 과정에서 마주한 수많은 역경을 극복해 온 여정을 자축하는 메시지를 담았다.스트레이 키즈의 네 번째 정규 앨범 'KARMA'는 이날 오후 1시 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr