그룹 티아라 멤버 큐리가 안타까운 소식을 전했다.큐리는 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "사랑하는 울 아들, 나의 미니 라이온, 내 멍멍이 사랑해"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 큐리의 가족 같은 반려견의 생전 모습과 이날 생을 마감해 큐리가 장례를 치러준 모습. 반려견은 2017년 12월 31일부터 8년의 세월 동안 큐리와 함께했었다. 큐리는 "다음 생에도 다시 만나자"며 마지막 인사를 건넸다.한편 큐리는 그룹 티아라 멤버로 2009년 7월 29일 데뷔했다. 그는 지난해 데뷔 15주년을 맞아 마카오에서 열린 팬미팅에 멤버들과 참석해 팬들과 오랜만에 만남을 가졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr