사진=텐아시아DB

사진=ENA

사진=ENA

전소미와 리정이 ENA 예능 '살롱드돌: 너 참 말 많다'에 출연해 입담을 뽐낸다. 앞서 전소미는 2016년 방송된 엠넷 '프로듀스 101'에서 1위를 차지하며 그룹 아이오아이로 데뷔했고, 2021년에는 20살 나이에 4억 원대 슈퍼카를 소유한 사실이 알려져 화제됐다.'살롱드돌 : 너 참 말 많다'는 시시껄렁한 문제들로 말문이 안 닫히는 K-POP 아이돌들의 과몰입 토크쇼다. 지난 4회까지는 MC 키, 이창섭과 객원 MC 효연이 함께한 프리퀄 방송으로 꾸며졌으며, 방송 이후 "보다 보면 술자리에 껴있는 거 같아서 재밌다", "밥 친구로 딱이다","점점 더 흥미롭고 재미있다. 앞으로가 기대된다" 등의 호평이 쏟아지며 본 콘텐츠에 대한 기대감을 높였다.오늘(22일, 금) 새롭게 단장한 5회에서는 최초 20대 게스트인 전소미와 리정이 등장해 MZ 아이콘다운 입담을 쏟아낸다. 아티스트와 안무가로 만나 절친이 된 두 사람은 등장부터 남다른 텐션으로 '찐친' 케미를 폭발시킨다. 리정은 “처음으로 디렉팅까지 맡겨준 아티스트가 소미였다”며 특별한 인연을 밝히고, 전소미는 “이제는 나보다 스케줄 잡기 더 어려운 연예인”이라며 리정을 향한 장난기 어린 애정을 드러낸다.여기에 유일한 내향인(I) MC 이창섭은 외향력 만렙 3인방 사이에서 기 빨린 표정으로 폭소를 유발한다. 전소미는 초면인 이창섭에게 "스테이지 클리어하듯 무너뜨리겠다"고 내향인의 벽을 허물겠다는 포부를 밝혔으나, 키가 "창섭이랑 편해지는 데 1년 걸렸다"고 전하자 "1년이면 욕심 안 낼게요"라며 한발 물러서 웃음을 자아낸다. 이에 이창섭 역시 "날 그렇게 쉽게 부술 수 있을 것 같아?"라고 티키타카를 선보이며 웃음을 더한다.이날 방송에서는 '가장 싫은 연애 상대'를 비롯해, 지난 회차에서 격한 반응을 불러일으킨 주제들이 업그레이드돼 돌아온다. '연인이 이성친구와 한 행동 중 더 싫은 것은?'이라는 질문에서는 '대낮의 술자리', '야밤의 커피'에 더해 '아침 조깅'이라는 옵션이 추가되며 더욱 치열한 토론이 벌어진다는 후문. 특히 리정은 예시가 나올 때마다 과몰입을 넘어 현실 분노(?)까지 드러내 폭소를 유발한다.또 다른 질문인 '기다리던 콘서트(브루노 마스 / 콜드플레이 급) 입장 직전, 연인과 심각한 사유로 싸운다면?'에서는 네 사람 모두 만장일치로 같은 선택을 하지만, 곧이어 싸운 사유를 두고 폭풍 과몰입 토크가 펼쳐지며 흥미를 더한다. 특히 키는 참지 않는 MZ 게스트들의 예측불가 화법에 "20대는 다르다"며 연신 세대 차이를 실감하는 반응을 보여 웃음을 자아낸다. 전소미가 이창섭을 향해 "엄청 큐티 퐈티(?)하시다"라며 '소미어'를 발사해 현장을 초토화한 사연에도 궁금증이 모인다.아이돌 업계의 현실에 대한 진지한 대화도 펼쳐진다. 리정은 키와 이창섭에게 활동 롱런의 비결을 질문하고, 키는 동시대에 함께 활동했던 많은 아이돌이 점점 사라져가는 현실을 언급하며 "예전엔 '네가 30대에도 활동할 수 있겠냐'는 말을 밥 먹듯 들었다"고 솔직하게 고백해 관심을 끈다. 과연 키와 이창섭이 전할 현실적인 조언은 무엇일지 관심이 집중된다. 이외에도 이창섭은 과거 함께 살았던 귀신과의 소름 돋는 경험담을 공개해 본 방송을 향한 호기심을 고조시킨다.'살롱드돌' 5회는 22일 금요일 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr