올리비아 마쉬, 표절 논란 딛고 원슈타인 손잡았다

그룹 뉴진스 다니엘의 친언니인 가수 올리비아 마쉬가 이번 신곡의 듀오 이미지를 공개하며 베일에 싸여 있던 피처링 아티스트가 원슈타인임을 밝혔다.올리비아 마쉬는 오는 28일 정오 새 싱글 'Lucky Me'(럭키 미) 발매를 확정 짓고, 가요계 컴백에 나선다. 올리비아 마쉬는 지난 21일 공식 SNS 채널을 통해 신곡 'Lucky Me' 피처링 아티스트가 원슈타인이라고 공개했다.공개된 이미지 속 두 사람은 빈티지한 공간에서 나란히 앉아 에스닉한 무드를 연출했다. 올리비아 마쉬는 긴 웨이브 헤어에 화이트 투피스로 신비로운 분위기를 자아냈고, 원슈타인은 화이트 펀칭 셔츠 카디건과 청바지를 매치해 시밀러룩을 완성했다. 따뜻한 조명 속 장면은 신곡이 담을 감성과 서사를 시각적으로 표현하며, 의외의 조합에서 나올 케미스트리에 대한 기대감을 높였다.신보 'Lucky Me'는 솔직하면서도 소울풀한 감성을 지닌 올리비아 마쉬의 보컬과 따뜻하고 독창적인 톤을 가진 원슈타인의 보컬이 어우러진 팝 장르 곡으로, 은은한 펑크 감각의 비트에 아티스트의 개성이 만나 특별한 하모니를 완성했다고 소속사가 설명했따.'Show Me The Money 9'(쇼 미 더 머니9)을 통해 유니크한 보이스와 랩 실력으로 주목받은 원슈타인은 이후 '놀면 뭐하니'를 통해 발표한 앨범 '바라만 본다'로 보컬 실력까지 입증하며 올라운더로 자리매김했다. 또한 이하이 '머리어깨무릎발', 마미손 '사랑은', 아이유 'Last Scene' 등 다수의 아티스트 곡에 피처링으로 참여했다.앞서 올리비아 마쉬는 2024년 데뷔곡 '42'를 발매했고, 최근 tvN 월화드라마 '첫, 사랑을 위하여'의 OST 'Love Comes To You'(러브 컴스 투 유)도 발매했다.한편, 올리비아 마쉬는 지난 2월 첫 앨범 수록곡 'Backseat'(백시트)가 미국 가수 아이작 던바의 'Onion Boy'(어니언 보이)와 유사하다는 논란이 불거졌다. 소속사는 곡의 유사성을 인정하고 아이작 던바와 합의해 크레딧을 수정했으나, 이후 "표절 인정은 아니었다"고 해명한 바 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr