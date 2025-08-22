'송범근과 결별' 이미주, 인성 드러났다…"여친 있는 ♥남자, 헤어지게 만들 것" ('힛트쏭')

/ 사진=텐아시아DB

이미주가 좋아하는 남자가 여자친구가 있으면 헤어지게 만들 거라고 밝혔다.22일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 278회는 ‘부제 맛집 힛-트쏭(제목만으론 부족해)’을 주제로, 그 시절 독특한 부제로 눈길을 끌었던 노래들을 주목한다.이날 방송에서는 습관이 되어버린 연인을 보내겠다는 다짐을 담은 롤러코스터의 ‘습관(1999)’이 소개된다. 김희철은 “영국 클럽 신(scene)에서 유행했던 ‘애시드 재즈 스타일’을 최초로 시도하고 정착시켰다”라며 “한국 대중음악에서 굉장히 중요한 업적을 세웠다”라고 말한다.이어 이미주는 ‘습관’ 때문에 겪었던 본인의 일화를 들려준다. “아침에 일어나서 ‘굿모닝’ 이런 거(연락) 하지 않냐”면서 “생각 없이 굿모닝 보냈다. 그런데 그 친구가 ‘뭐야? 왜 이래? 어제 우리 헤어졌잖아’라고 하더라. 나는 그냥 싸운 줄 알았는데, 헤어진 상태였다. 이상한 사람이 되어버린 적이 있었다”고 이야기한다.방송에서 김희철이 “좋아하는 남자가 있는데, 여자 친구가 있다. 어떻게 할 거냐”라고 묻자 이미주는 “난 그러면 전화한다. ‘나 사실 만나고 있다’로. 그래서 헤어지게 만들 것 같다”고 말한다. 이에 김희철이 과격한 표현을 사용하며 웃음을 자아낸다.이상형에 관한 대화를 하던 중 이미주는 “웃을 때 눈주름 있는 거 좋아한다”고 말하고, 눈웃음을 지어 보이는 김희철에게 “너무 못생겼다”고 독설하며 유쾌한 분위기를 연출한다.이 외에도 김희철과 이미주를 정색하게 만든 노래 가사, 무대 위에서 돌발 상황으로 코피를 쏟은 가수의 일화 등이 공개된다.한편, 이미주는 지난해 4월 3살 연하의 송범근과 공개 열애를 시작했지만, 지난 1월 결별했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr