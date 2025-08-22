사진=ENA, SBS Plus

사진=ENA, SBS Plus

사진=ENA, SBS Plus

사진=ENA, SBS Plus

'나솔사계'에서 데이트 '동시 선택'으로 로맨스 판도에 '대격변'이 일어났다.21일(목) ENA와 SBS Plus에서 방송한 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로녀들의 1차 선택, 미스터들의 2차 선택으로 진행된 '데이트 동시 선택'으로 '인기 남녀' 구도가 재편되는 현장이 공개됐다.'솔로민박'에서의 둘째 날, 초유의 '동시 선택'이 선포된 가운데, 솔로녀들이 '1차 선택'에 들어갔다. 여기서 미스터 강은 23기 옥순-24기 옥순-25기 옥순의 픽을 받아 '옥순즈'의 남자가 됐고, 미스터 권이 23기 순자-26기 순자의 표를 받아 '순자즈'의 남자로 등극했다. 미스터 한은 11기 영숙과 매칭돼 '1:1 데이트'를 하게 됐다. 반면, 미스터 김-미스터 나-미스터 제갈-미스터 윤은 단체로 '고독정식'에 당첨됐다.'0표 충격'에 미스터 제갈은 제작진 앞에서 "1~2명은 오지 않을까 했는데, 내가 이럴 수 있구나…"라고 괴로워했고, 미스터 윤은 "우리는 다시 만나게 될 것"이라며 25기 옥순이 다른 미스터들을 잠시 알아보는 중임을 강조했다. 미스터 김은 "성장에 도움이 될 것"이라며 '정신 승리'를 했다. 미스터 나는 혼밥을 면한 것에 안도하며 웃었다.미스터 강은 '옥순즈'와의 데이트 시작부터 침묵 모드를 켰다. 24기 옥순이 '재무제표'와 '장기연애'를 언급하며 대화의 물꼬를 트려 했지만, 미스터 강은 답을 하지 않았다. 미스터 강의 길어지는 침묵에 어색한 기류가 흘렀고, 식사 중 미스터 강은 "마음에 드는 사람이 여기 한 명 있다"고 솔직하게 털어놨는데, 이후 '갑분싸' 사태가 벌어지자 더욱더 쪼그라든 태도를 보였다.'1:1 대화'에서 미스터 강은 모두에게 "제가 말실수해서 분위기가 안 좋아진 것 같다"며 연신 사과했다. 하지만 24기 옥순-25기 옥순은 오히려 불쾌해했고, '1:1 대화' 후 24기 옥순은 제작진과의 인터뷰에서 "괜히 왔다고 생각했다"며 분노했다. 25기 옥순 역시 "더 이상 궁금하지도 않다"며 호감 리스트에서 미스터 강을 지웠음을 알렸다.미스터 강은 유일한 '호감녀' 23기 옥순에게도 사과만 한 뒤 "일단 들어가서 얘기하자"고 말했다. 23기 옥순은 "(숙소에) 가면 시간이 있을 거라고 생각하냐?"고 의미심장하게 물었다. 데이트를 마친 23기 옥순은 제작진과의 인터뷰에서 "저는 더 얘기하고 싶었는데 계속 가고 싶다는 표정이었다. 서운하지도 않고 그냥 웃겼다"고 쿨하게 말했다.'3:1 데이트' 후 숙소로 돌아가는 차 안에서 23기 옥순은 미스터 강에게 말을 걸며 '아이스 브레이킹'을 시도했다. 그런데 미스터 강은 "저한테 말 시키지 말아 달라"고 대화를 '원천 차단'했다. '연프' 사상 있을 수 없는 발언에 25기 옥순은 경악했고, 23기 옥순 역시 "그냥 집으로 가라"고 일갈했다. 24기 옥순은 '솔로민박'에 도착하자마자 미스터 김에게 직행했다.이후 자신에게 '0 고백 1 철벽'을 쳤던 미스터 한에게도 플러팅을 하면서 "5:1 데이트도 한 사람인데 뒤집을 수 있다"며 의욕을 발산했다. 그러나 미스터 한은 24기 옥순을 두고 23기 옥순에게 직진했고, 직후 공개된 예고편에서는 미스터들의 선택이 펼쳐졌다. 그런데 24기 옥순이 "이 사람들이 진짜 (나한테) 적대적인 사람들인가"라고 분노하는 장면이 담겨, 다음 방송에 대한 궁금증을 수직 상승시켰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr