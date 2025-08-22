웬디/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=어샌드

가수 웬디가 전 세계 팬들을 만날 준비를 마쳤다.소속사 어센드는 22일 자정 웬디의 공식 SNS를 통해 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브''('2025 WENDY 1st WORLD TOUR') 스케줄 포스터를 공개, 글로벌 팬들의 마음을 두근거리게 만들었다.포스터에 따르면 웬디는 9월 20일과 21일 서울 공연을 시작으로 타이베이, 홍콩, 도쿄, 샌프란시스코, 패서디나, 슈거랜드, 시카고, 브루클린, 워싱턴디시, 애틀랜타, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마카오, 마닐라 등 총 15개 도시, 17회 공연으로 전 세계 팬들을 만난다.웬디가 솔로로서 첫 월드 투어를 개최한다는 소식은 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 특히 웬디는 오는 9월 신보 발매를 앞두고 있어 팬들의 기대감이 날이 갈수록 고조되고 있다.웬디는 레드벨벳의 멤버로 데뷔해 'Ice Cream Cake', '빨간 맛 (Red Flavor)', 'Psycho', 'Cosmic' 등 다양한 히트곡을 발매해 대중의 사랑을 받았다.이후 'Goodbye', 'Because I Love You', '나의 하루는 다 너로 가득해' 등 국내 다수 드라마의 OST 가창은 물론, 최근 '내 남편과 결혼해줘(私の夫と結婚して)' 일본판 OST에 참여하며 글로벌 행보를 보여줬다.지난 2월 웬디는 'SM CLASSICS LIVE 2025 with 서울시립교향악단' 무대에 올라 클래식 공연 무대에까지 오르며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증했다. 이번 월드 투어에서는 어떤 퍼포먼스로 공연장을 가득 채울지 관심을 모은다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr