이미지 크게보기 사진 = JTBC ' 1호가 될 순 없어2'

개그우먼 출신 무속인 김주연이 과거 신병을 앓으며 겪었던 극심한 고통을 털어놨다.21일 방송된 JTBC ' 1호가 될 순 없어2'에서는 무속인이 된 김주연이 출연했다.이날 방송에서 김주연은 "저 무당 된 지 꽤 됐다"며 과거 2년간 신병으로 심각한 건강 문제를 겪었다고 밝혔다. 그는 "하혈을 2년 동안 했다. 열이 펄펄 나고 두 달 동안 먹지도 자지도 못해서 12kg나 빠졌다"며 당시 상황을 떠올렸다.이어 그는 "정신과도 가봤는데 이상이 없더라"며 "병원에 결국 입원을 했는데 심장 박동 수가 정상인은 100 정도인데 20일 정도로 위험한 상황을 겪었다"며 "기저귀를 채워놓고 화장실도 못 가게 했다. 쇼크받을까봐"고 털어놨다.김주연은 "신을 안 받으려고 누름 굿을 했는데 1~2억 쓸 정도로 돈을 많이 썼다"고 고백했다.반신미까지 왔었다는 김주연은 "병원에서 조직 검사도 했지만 평생 이러고 살아야 될 수도 있다고 하더라. 엄청 많이 울었다"며 "마지막에 제 입에서 튀어나온 말이 '너 아니면 네 아빠를 데려간다'는 말이 튀어나왔다"고 얘기해 놀라움을 안겼다.한편 김주연은 2006년 MBC 15기 공채 코미디언으로 데뷔해 '개그야'의 '주연아' 코너에서 '되따 짬뽕나'라는 유행어로 이름을 알렸다. MBC '방송연예대상' 코미디시트콤부문 여자신인상을 수상한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr