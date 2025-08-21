TV텐 바로가기
배우 김고은이 21일 서울 강남구 플래그십 스토어에서 열린 패션 브랜드 마르디 메크르디(Mardi Mercredi) 도산 플래그십 스토어 오픈 행사에 참석했다.
김고은, 설렘 부르는 가을 무드 [TV10]
