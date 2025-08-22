/사진 = '집대성' 캡처

/사진 = 지드래곤 인스타그램

스무살을 앞둔 그룹 빅뱅의 19살 생일파티는 비교적 조용히 지나갈 전망이다.빅뱅은 2006년 8월 19일 5인조로 데뷔해 올해로 19주년을 맞았다. 말 그대로 K팝 신 빅뱅을 불러온 이들은 다사다난한 시간을 거쳐 3인조로 축소됐지만, 오늘날 빅뱅의 존재감은 결코 작지 않다.여전히 영향력을 뽐내고 있는 19살의 빅뱅. 한국 사회에 대입하면 고3의 나이다. 대학 입시를 앞둔 고3이 그러하듯 빅뱅의 이번 19살 생일파티는 대대적인 이벤트가 열리기 보다는 다 함께 모여 자축한다. 생일파티는 지난해 군 복무를 마친 빅뱅 완전체의 시작이 됐던 유튜브 채널 '집대성'이다. '집대성'은 대성이 진행하는 채널로, 지난해 무려 8년 만에 빅뱅 3인의 재회가 이뤄진 곳. 이번 19주년 역시 '집대성'을 통해 팬들을 찾는다.지드래곤은 지난 19일 자신의 SNS에 빅뱅 19주년을 자축하는 축전 이미지를 게재했다. 노란색으로 쓰인 'BIG BANG'의 'I'와 'G'는 각각 숫자 1과 9로 표기돼 눈길을 끌었다. 리더 지드래곤이 19주년을 기념하는 방식이다. '집대성'을 통해 공개된 예고편에서는 빅뱅 3인과 친구들 여러 명이 홈파티에 참석해 웃음꽃을 피우는 모습이 공개돼 기대감을 자극했다. 특히, 이 영상에서 빅뱅은 "벌써 19살이다. 이제 내년부터 당당하게 술 마실 수 있다"며 스무살 성인을 앞둔 설렘을 나타내기도 했다.19주년을 맞은 빅뱅의 특별한 활동이나 무대는 볼 수 없을 것으로 관계자들은 전했다. 지드래곤의 경우 오는 9월까지 솔로 월드투어 '위버멘쉬'(Ubermensch)에 나서야 한다. 당장 22~23일 미국 뉴어크 공연에 이어 오는 31일 라스베이거스, 오는 9월 5~6일 로스앤젤레스 9월 20일 프랑스 파리까지 스케줄이 빼곡하다.태양은 새 앨범 작업에 집중하고 있다. 꽤 오랜 시간 컴백을 준비 중인 태양은 이따금 화보, 페스티벌 등 행사에 참여하며 얼굴을 비치고 있다. 대성은 지난 4월부터 솔로 월드투어 '디스 웨이브'(D's WAVE)를 전개하고 있다. 이밖에 유튜브 채널과 예능 프로그램 등에서 활약하고 있다.한 관계자는 "이번 19주년은 '집대성'을 제외한 3인 활동은 없을 것으로 보인다"며 "내년 20주년을 맞게 되는데, 유의미한 기념일인 만큼 그때는 빅뱅으로 특별한 활동을 개진하지 않을까 싶다"고 귀띔했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr