미스코리아 출신 설수현이 건강한 다이어트와 동안 미모 비결을 공개했다.20일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 설수현이 출연해 일상을 공개했다.이날 방송에서 설수현은 49세 나이에도 눈에 띄는 동안 얼굴을 자랑하며 눈길을 끌었다. 설수현은 "남편이 저보고 나이 들어 보인다고 해서 앞머리를 내리고 나왔다"고 밝히며 유쾌하게 근황을 전했다.이어 설수현은 슈퍼모델 출신 현영과 나이가 같다고 밝혔고, 이를 들은 출연진들이 놀라워하자 이에 설수현은 "화면에는 잘 티가 나지 않지만, 저는 건강한 다이어트를 계속하고 있다"고 말했다.설수현은 "19살 때 69.5kg까지 체중이 늘었고, 임신 후 75kg까지 증가했다가 54kg까지 감량했다"며 "항상 20kg 안팎의 체중 변화를 겪어 건강하게 관리해야겠다는 생각이 들었다"고 솔직히 털어놨다. 이어 "근육을 유지하며 탱글탱글한 피부를 갖고 싶다. 나이 들수록 현영 씨의 미모가 부럽다"며 워너비로 꼽기도 했다.또한 설수현은 자신의 일상과 다이어트 비결을 공개했다. 부엌에서 가족을 위해 식사를 준비하면서 10분 동안 물구나무 서기를 성공하는 등 놀라운 운동 능력을 선보였다. 설수현은 "식욕 조절이 힘들 때 유산균을 섭취하며 단 음식도 줄였다"고 설명했다.한편 설수현은 1999년 제43회 미스코리아 미로 데뷔했다. 2002년 패션업체 한독어패럴 이창훈 사장과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr