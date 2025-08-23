tvN STORY ‘화성인이지만 괜찮아’

tvN STORY ‘화성인이지만 괜찮아’

tvN STORY 새 예능 '화성인이지만 괜찮아'에 MC 안정환과 정형돈을 충격에 빠뜨린 화성인이 출몰한다.오는 9월 1일 오후 8시 첫 방송되는 tvN STORY '화성인이지만 괜찮아(연출 송명진)'는 지구에 숨어있는 화성인을 소환해 이들이 지닌 특별한 능력을 검증하는 프로그램이다. 남다른 세계관, 예측 불가한 라이프, 기상천외한 사연, 충격적인 비주얼까지 전에 없었던 새로운 신인류의 출몰이 예고된 가운데, 매의 눈으로 화성인 감별에 나설 MC로는 안정환과 정형돈이 낙점돼 벌써부터 큰 화제를 모으고 있다.20일 공개된 하이라이트 영상에는 지구에 숨겨진 비밀 아지트를 방문한 두 요원, '테리' 안정환과 '도니' 정형돈의 모습이 담겨 있어 눈길을 사로잡는다. 아지트에서 이들을 기다리고 있던 AI 마티는 "내 목적은 단 하나, 화성인 687명 찾아내는 것. 잘 할 수 있어?"라며 첫 인사를 건네지만, "언제 봤다고 반말을 하냐. 너 몇 살이야?"라고 지적하며 입담을 뽐낸 안정환, 정형돈의 반응이 특급 케미를 기대케 한다.이어 아지트에는 사이렌 소리와 함께 '새로운 화성인 침공이 시작된다'는 자막이 등장한다. 화성급 신체, 화성급 부부, 화성급 식성 등 전혀 예측할 수 없는 화성인들의 면면이 속속 드러나자 두 MC는 "이런 프로였으면 안 했다"고 아연실색해 웃음을 안긴다. 뿐만 아니라 지구인 MC에게는 다소 벅찬 화성인들과의 토크, 여기에 이들의 예상치 못한 물리적 공격이 더해져 스튜디오는 이내 아비규환으로 물든다. 급기야 정형돈이 생리현상까지 남발하는 장면이 포착, 위기를 맞은 화성인 탐사 작전은 성공할 수 있을지 본 방송을 향한 궁금증을 높인다.안정환, 정형돈의 '화성인이지만 괜찮아'는 오는 9월 1일 오후 8시 tvN STORY에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr