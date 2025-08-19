사진 제공=JYP

밴드 DAY6(데이식스)가 다음 달 5일 데뷔 첫 더블 타이틀곡을 발표한다.JYP엔터테인먼트는 8월 18일 오후 그룹 공식 SNS 채널에 DAY6 네 번째 정규 앨범 'The DECADE'(더 데케이드)의 트랙리스트를 공개했다. 이에 따르면 DAY6는 데뷔 이래 처음으로 더블 타이틀곡 '꿈의 버스'와 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 선보인다.신보 'The DECADE'는 타이틀곡 '꿈의 버스'와 'INSIDE OUT'을 포함해 '해야 뜨지 말아 줘', 'Disco Day'(디스코 데이), 'My Way'(마이 웨이), '별들 앞에서', 'Take All My Heart'(테이크 올 마이 하트), '날아라! 드림라이더', '드디어 끝나갑니다', '우리의 계절'까지 총 10트랙이 수록된다. 멤버들이 전곡 작업에 참여했고 DAY6와 명곡을 함께 탄생시킨 작곡가 홍지상이 크레디트에 이름을 올렸다.2019년 10월 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 이후 약 5년 11개월 만에 발표하는 새 정규 음반은 10년을 의미하는 영단어를 차용해 앨범명을 지었다. 세상의 다양한 이야기를 비롯해 사랑에 대해 노래하며 필모그래피를 엮어온 DAY6가 진심을 모아 완성한 새 앨범 'The DECADE'로 다시 한번 팬들과 대중의 마음을 사로잡을 것으로 기대된다.새 앨범 발매에 앞서 8월 30일~31일 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'의 포문을 연다. 국내 밴드 사상 첫 단독 입성을 기록하는 이번 고양종합운동장 공연은 전회차 전석 매진을 기록하며 티켓 파워를 입증했다.DAY6의 정규 4집 'The DECADE'는 9월 5일 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr