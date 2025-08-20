사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 빛나는 아티스트적 면모를 예고했다. 최근 제로베이스원 측은 활동 연장 가능성에 대한 한 매체 보도와 관련해 "웨이크원은 제로베이스원의 잠재력과 성장 가능성을 높이 평가하고 있다. 이에 올해 초부터 각 멤버의 소속사와 프로젝트 그룹 활동 기간 연장 여부를 두고 지속해서 논의해오고 있다"고 밝혔다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(19일) 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 아이콘(ICON) 버전 콘셉트 필름과 콘셉트 포토를 순차 게재했다.제로베이스원은 화려한 스포트라이트를 받는 아티스트의 면모를 조명했다. 화보 촬영 현장을 연상케 하는 공간에서 아홉 멤버는 런웨이를 걷는 듯 워킹을 하는가 하면, 자신감 넘치는 포즈로 당찬 매력을 자랑했다. "WHAT WE DO IS ICONIK"이라는 문구를 비롯해 멤버들을 둘러싼 각종 음향 장비와 전선 등의 오브제는 음악적으로 한층 성장한 제로베이스원의 모습을 기대케 한다.지난 18일 제로베이스원 공식 SNS에는 아나운서 출신 방송인 김대호가 'ZBTV NEWS'를 통해 제로베이스원의 컴백 소식을 속보로 전하는 영상이 깜짝 업로드됐다. 김대호는 잇단 티징 콘텐츠를 통해 제로베이스원을 향한 컴백 기대감이 전 세계적이라고 전했다. 특히, 김대호는 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'에 대해 "음악부터 안무, 콘셉트, 비주얼까지 한 번 보면 잊을 수 없는 강렬한 자신감 풀충전 송"이라고 귀띔해 궁금증을 더했다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 걸어온 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담아낸 앨범이다. '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지로, 국내외 팬들에게 용기와 희망을 전하며 새로운 챕터를 연다. 국내를 넘어 전 세계로 활동 반경을 넓힌 제로베이스원은 확장된 음악 세계를 그리며 '글로벌 톱티어'로서의 행보를 이어간다.앞서 지난해 CJ ENM 음악 부문이 소속 아티스트들의 활약에 힘입어 연간 매출 7,021억 원을 기록한 것으로 알려졌다. 그런 가운데 웨이크원 소속 그룹 제로베이스원이 국내외 팬덤을 사로잡으며 CJ ENM의 흑자 전환에 핵심적인 역할을 한 것으로 평가받았다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr