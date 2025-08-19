케플러 최유진/ 사진 제공=클렙

서바이벌 프로그램 출신 그룹 케플러가 '보이즈 2 플래닛' 참가자들에게 진심 어린 응원을 전했다.케플러(Kep1er)는 최근 서울 강남구의 한 카페에서 일곱 번째 미니 앨범 '버블 검'(BUBBLE GUM) 발매 기념 인터뷰를 열었다.케플러는 엠넷 걸그룹 서바이벌 프로그램 '걸스플래닛999 : 소녀대전'에서 선발된 데뷔조다. 이 가운데 멤버 샤오팅은 엠넷 '보이즈 2 플래닛 C'에 스페셜 아이돌 마스터로 출연해 연습생들에게 실질적인 도움이 되는 조언을 건넸다.샤오팅은 "참가자들을 보면서 그때의 우리 모습이 떠올랐다. 우리도 그렇게 해왔다. 연습생들의 긴장한 얼굴, 준비한 무대를 잘 보여주고 싶어 하는 눈빛 등을 보면서 응원해 주고 싶었다"고 말했다.케플러는 서바이벌 출신 그룹으로서 프로그램 출연자들에게 남다른 애정을 내비쳤다. 특히 리더 최유진은 2015년 그룹 CLC로 데뷔한 뒤 활동 8년 차에 케플러로 재데뷔했다. 최유진은 "서바이벌 프로그램을 볼 때마다 마음이 간다. 새로 도전하는 참가자도, 다시 도전하는 참가자도 많더라. 모두가 좋은 결과가 있었으면 좋겠지만 그렇지 않더라도 꿈을 포기하지 않고 계속 도전할 수 있었으면 좋겠다. 응원한다"고 따뜻한 한마디를 건넸다.케플러(Kep1er)의 '버블 검'은 지난해 여섯 번째 미니 앨범 '티피-탭'(TIPI-TAP) 이후 약 9개월 만에 선보이는 신보로, 총 6곡이 담겼다. 타이틀곡 '버블 검'은 강렬한 비트의 하우스 기반 EDM 팝 댄스곡이다. '나를 향한 불편한 시선들을 비웃듯 한입에 모든 것을 삼켜버리겠다'는 당찬 가사가 돋보인다.케플러의 미니 7집 '버블 검'은 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr