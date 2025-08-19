사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 더운 여름, 같이 수박 화채 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 11일부터 17일까지 '더운 여름, 같이 수박 화채 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디다. 웬디는 다음 달 약 1년 6개월 만에 새 솔로 앨범을 낸다. 소속사 어센드는 지난달 24일 "웬디가 내달 새 앨범 발매를 확정 지었다"고 발표했다. 이번 신보는 웬디가 어센드와 전속계약을 맺은 뒤 처음 내는 앨범이다. 지난 4월 웬디는 데뷔 이후 쭉 몸담아온 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리하고 어센드로 옮겼다.또한, 그는 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브''(2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE') 공연을 내달 앞두고 있다. 웬디는 오는 9월 20일, 21일 양일간 서울 중구 장충체육관에서 월드 투어의 첫 무대를 서울에서 꾸민다.2위는 그룹 소녀시대의 멤버 윤아가 올랐다. 윤아는 지난 13일 개봉한 영화 '악마가 이사왔다'와 오는 23일 첫 방송되는 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에 출연해 연기 활동에 박차를 가한다.그는 '악마가 이사왔다'에서 낮에는 빵집 사장, 새벽에는 악마로 변하는 정선지 역을 맡았으며, '폭군의 셰프'에서는 과거로 타임슬립한 프랑스 셰프 연지영으로 분한다. 드라마 '폭군의 셰프'는 미래에서 온 셰프와 절대 미각을 지닌 왕의 기상천외한 만남을 그린 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디다.3위는 소녀시대의 멤버 유리가 이름을 올렸다. 유리는 지난 7일 코엑스에서 열린 '2025 한복상점' 개막식에서 배우 정일우와 함께 런웨이에 올라 단아하면서도 우아한 자태를 뽐냈다. 또한 유리는 지난 6월 제주특별자치도의 홍보대사로 위촉된 후 자신의 SNS를 통해 제주에서의 일상을 공개하며 활발한 활동을 이어가고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '여름 끝자락, 함께 휴양림에서 자연을 만끽하고 싶은 남자 가수는?', '여름 끝자락, 함께 휴양림에서 자연을 만끽하고 싶은 여자 가수는?', '여름 끝자락, 함께 휴양림에서 자연을 만끽하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '여름 끝자락, 함께 휴양림에서 자연을 만끽하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr