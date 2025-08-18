홈 연예가화제 JO1(제이오원) 줌인 부르는 잘생김 [TV10] 입력 2025.08.18 15:31 수정 2025.08.18 15:31 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 JO1(제이오원/마메하라잇세이, 카와시리렌, 카와니시타쿠미, 오히라쇼세이, 시로이와루키, 사토케이고, 키마타쇼야, 코노준키, 킨죠스카이, 요나시로쇼)이 한국 일정 참석을 위해 18일 오후 김포국제공항을 통해 일본에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '60억 家' 이효리, 미담 터졌다…엄정화 "치료받고 몸 상태 좋아져" ('엄정화TV') '불법 도박' 슈, 가정폭력 예방 행사 출연 왜…"용기 내서 이야기 나누려" '정채연과 결별' 강상준, 헤어 진지가 언젠데…아직도 미련 남았다 ('에스콰이어') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT