인교진, 소이현 부부가 5년 만에 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에 출연한다.18일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 400회 특집에서는 역대 최다 출연 1위를 차지한 인교진, 소이현 부부의 일상이 공개된다.소이현은 "어느새 둘 다 40살이 훌쩍 넘었다"라며 가장 큰 변화로 남편 인교진을 꼽아 궁금증을 자아낸다. 이에 인교진이 "요즘이 제일 행복하다"고 말하자 소이현은 "강압적인 행복이다"라고 말해 웃음을 자아낸다.이날 방송에서는 부부의 자녀 인하은, 인소은의 근황도 공개될 예정이다. 첫 촬영 당시 3살, 생후 50일이었던 인 자매는 어느새 초등학교 4학년, 2학년으로 폭풍 성장했다고. 지켜보던 MC들은 "소이현 씨만큼 자랐다"라며 놀라움을 금치 못했다는 후문이다.훌쩍 큰 두 아이를 보며 사춘기 걱정에 사로잡힌 소이현은 "늦둥이가 그렇게 예쁘대"라며 셋째를 향한 속마음을 드러내 모두를 놀라게 한다. 과거 고민 끝에 정관수술을 포기하고 셋째 가능성을 열어뒀던 인교진은 "그냥 생각만 해"라며 셋째를 결사반대한다.연예계 대표 프로야구 한화 팬 인교진, 두산 팬 소이현의 리벤지 매치가 예고돼 관심을 끈다. 7년 전, 야구 내기로 남편 앞에서 무릎을 꿇었던 소이현이 리벤지 매치를 제안한 것. 두 사람은 경기 시작 전부터 아이들에게 "어느 팀이 좋냐"라며 서로를 견제한다. 리벤지 매치의 승자는 누가 될지 관심이 쏠린다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr