별, 생일에 백반집에서 저녁 식사…남편 이벤트에 뒤늦게 감동

가수 별이 남편 하하에게 감동했다.지난 23일 별은 자신의 계정에 “이제 진짜 늙수구리가 된 건지, 생파니 케이크 촛불 불기니 그런 거 다 귀찮고 피곤해서 스킵하자 했거든요. 안 그래도 식구 많은 집, 그 생일 다 챙기기도 힘든데 내 거라도 좀 편하게, 조용히 지나가고 싶었어요”라는 글을 올렸다.그는 “저녁에 동네 생선구이 백반집에서 가족끼리 맛있게 식사한 걸로도 충분했는데 반찬이 맛있어서 누룽지를 세 그릇이나 먹고 나니 너무 배가 불렀어요. 소화도 시킬 겸 남편이랑 산책하자며 망원 한강 쪽에 갔다가 들른 감성 공간에서 뜻밖의 깜짝 생일 축하를 받았습니다”라고 밝혔다.이어 별은 “아, 하동훈. 얍삽할 정도로 센스있다 증말.. 전혀 눈치 못챘다.... 느끼한 이벤트 싫어하는 나를 위해. 꼭 요렇게 짧지만 임팩트있는 서프라이즈로 웃게 해주는 남편!! 고마워”라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr