김윤혜, 오늘(25일) 10월의 신부 된다…비연예인과 비공개 결혼[TEN이슈]

배우 김윤혜가 품절녀 대열에 합류한다.25일 김윤혜는 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올린다.결혼식은 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족들을 배려해 비공개로 진행된다. 이에 대해 지난 13일 소속사 제이와이드컴퍼니는 "이외 결혼식과 관련해 세부 사항은 말씀드릴 수 없는 점 너그러이 양해 부탁드린다"라고 알린 바 있다.소속사는 그러면서 "언제나 한결같이 김윤혜 배우를 사랑해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드리며, 인생의 새로운 출발을 앞둔 김윤혜 배우에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드리겠다"라고 당부했다.한편 김윤혜는 드라마 '엽기적인 그녀', '빈센조', '별똥별' 등에 출연했다. 최근에는 넷플릭스 '종말의 바보'와 tvN '정년이', SBS '나의 완벽한 비서'에서 연기로 주목 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr