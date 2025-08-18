/사진 = 소니뮤직코리아

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 아프리카 식수위생지원사업을 위해 기부했다.18일 소니뮤직코리아에 따르면 리사는 지난 6월 진행된 플리마켓 수익금을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 전달했다. 기부 규모는 정확히 밝히지 않았다.리사는 앞서 서울 한남동에서 ‘Welcome to Lisa’s Closet’(웰컴 투 리사 클로젯) 플리마켓을 진행, 그의 소장품인 의류부터 액세서리, 뷰티 소품 등을 판매한 바 있다. 해당 행사는 팬들과의 특별한 만남은 물론, 수익금을 기부하는 뜻깊은 취지였다.전달된 기부금은 굿네이버스 아프리카 니제르 지역의 식수위생지원사업에 사용된다. 굿네이버스는 니제르 콜로 지역 6800여 명의 주민과 아동이 깨끗하고 안전한 물을 사용할 수 있도록 태양광 시스템, 물탱크, 식수대 설치에 기부금을 활용할 계획이다.리사는 “나눔에 함께해 주신 분들 덕분에 누군가의 미래에 희망을 전할 수 있어 소중한 시간이었다”며 “앞으로도 도움이 필요한 아이들에게 좋은 변화를 선물할 수 있도록 나눔을 실천할 것”이라고 전했다.리사는 활발한 활동으로 전 세계에 발자취를 남기고 있다. 최근에는 그의 첫 정규앨범 ‘Alter Ego’(얼터 에고)’의 수록곡 ‘Dream’(드림) 쇼트 필름을 공개, 일본 배우 사카구치 켄타로와의 남다른 케미로 색다른 모습을 보여주기도 했다.이뿐만 아니라 리사는 올해 솔로로서 첫 ‘코첼라’ 사하라 스테이지 무대에 올라 독보적인 존재감을 드러내는가 하면, 2월 발매한 ‘Born Again’(본 어게인)으로 미국 주요 대중음악 시상식인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(이하 ‘VMA’)’베스트 K팝 부문에 세 번째로 노미네이트되며 눈부신 커리어를 쌓아나가는 중이다.한편, 리사는 현재 블랙핑크 월드투어 ‘DEADLINE’(데드라인)으로 팬들을 만나고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr