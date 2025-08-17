사진 = 주우재 인스타그램

방송인 주우재가 일상 속 남친룩 정석을 공개했다.주우재는 자신의 인스타그램에 "ㄴ😮ㄱ?"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 주우재는 라이트 데님 셔츠에 프린팅 티셔츠, 딥블루 진을 매치해 담백한 남지친구 느낌의 데일리룩을 완성했다. 특히 가죽 숄더백을 자연스럽게 멘 채 아치형 벽에 기대 선 사이드 포즈에서는 또렷한 턱선과 긴 팔다리가 강조돼 시선을 끈다.또 다른 컷에서 주우재는 깔끔한 올화이트 착장을 선보였다. 화이트 티셔츠와 팬츠, 브라운 슬리퍼로 통일감을 준 거울 셀카로 미니멀한 무드를 극대화했다. 편안한 아이템 구성에도 세련된 실루엣이 돋보인다.사진을 본 팬들은 "상상도 못할 정도로 잘생긴오빠" "늘 응원합니다" "오빠 잘생겼다" "화이팅" "올화이트주우재 귀하다" "데님 잘 어울려요" 등의 반응을 보였다.앞서 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.한편 1986년생인 주우재는 나이가 믿겨지지 않은 동안 외모와 특유의 예능감으로 대중들의 많은 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr