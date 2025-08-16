사진=JTBC

2021년 전 연인 서예지와의 가스라이팅 논란으로 물의를 빚었던 김정현이 JTBC '백번의 추억'에 특별 출연해 김다미의 '키다리 아저씨'로 변신한다. 논란 이후에도 김정현은 '꼭두의 계절', '플레이어2: 꾼들의 전쟁', '다리미 패밀리' 등 다양한 드라마에 출연했으며, 최근에는 예능 '가는정 오는정 이민정'에서 이민정과 호흡을 맞췄다. 또한 '철인황후'를 함께 찍은 신혜선과 같은 소속사 매니지먼트 시선으로 최근 새롭게 둥지를 텄다.9월 13일 첫 방송 되는 새 토일드라마 '백번의 추억'은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마다. 특별출연 소식만으로도 시청자들의 기대를 한 몸에 받는 김정현은 '정현' 역을 맡아, 굳은살 없는 인생을 살아온 재벌 3세의 귀티와 의외의 순정을 동시에 드러내며 안방극장을 사로잡을 예정이다.정현은 당시 재계 탑 화신전자의 장남. 재벌 3세라는 든든한 배경에 서울 명문 법대 수석 입학이라는 명석한 두뇌까지 갖춘 그는 놀고 싶을 땐 줏대 있게 자체 휴강을 일삼으면서도 성적은 늘 우수한, 일명 '원조 사기캐'다. 굳이 티 내지 않아도 풍기는 귀티 덕에 플레이보이라는 오해를 사지만, 정작 쉽게 마음을 주지 않는 의외의 순정남이기도 하다.그의 마음속에 자리 잡고 있는 사람은 바로 친구의 동생 고영례(김다미). '못난이'라 놀리면 볼이 빨개지는 순수한 귀여움을 간직한 소녀 영례가 꿈을 가슴 깊이 간직한 채 집안 생계를 위해 버스 안내양으로 하루하루를 열심히 살아가는 모습이 정현에게는 그저 안쓰럽고 사랑스럽다. 그는 영례가 언젠가 진정으로 원하는 삶을 살길 바라며, 든든한 '키다리 아저씨'처럼 그녀의 곁을 지킨다. 공개된 스틸컷만 봐도, 영례를 향한 따스한 미소와 눈빛이 한 걸음 뒤에서 묵묵히 지켜보는 순정의 존재감을 고스란히 전한다. 그가 앞으로 어떻게 영례의 일상 속으로 스며들게 될지 기대를 모으는 대목이다.제작진은 "배우 김정현이 연기하는 '정현'은 귀티와 재치를 겸비한 인물 속에 의외의 순정을 숨기고 있는 매력적인 캐릭터"라고 소개하며, "특별출연이지만 극에서 차지하는 비중과 영향력이 절대 가볍지 않다. 그의 등장하는 한 장면, 한 장면이 서사에 깊이를 더하고, 인물 간 감정선에도 결정적인 변화를 줄 전망이다. 특히 영례 곁에서 묵묵히 힘이 되어주는 '키다리 아저씨'로서의 모습이 극의 따뜻함과 설렘을 배가시킬 것"이라고 전해 기대감을 드높인다.'백번의 추억'은 '일타 스캔들', '한 번 다녀왔습니다', '아는 와이프', '역도요정 김복주', '오 나의 귀신님' 등 공감과 유머를 동시에 잡고 시청자들의 감성을 깊이 파고들며 집필하는 작품마다 인생 드라마를 안겨준 양희승 작가와 행복하다가도 슬퍼지고, 슬프다가도 웃음이 나오는 우리네 인생을 담백하게 그려낸 연출력으로 몰입도를 배가시킨 '서른, 아홉'의 김상호 감독이 의기투합한 작품. '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 후속으로 다음 달 13일(토) 밤 10시 40분 JTBC에서 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr